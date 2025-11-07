fechar
Signo |

A intuição vai se provar certa quando o relógio marcar 11h11 nesta sexta

O portal energético das 11h11 promete confirmar pressentimentos e mostrar sinais claros para quem souber escutar, especialmente para três signos

Por Bianca Tavares Publicado em 07/11/2025 às 10:52
Imagem de um relógio
Imagem de um relógio - Freepik

Nesta sexta, o número 11h11 ganha força simbólica e espiritual. Ele marca o alinhamento entre pensamento e destino, revelando mensagens que vêm em forma de coincidências, sonhos e até pequenos deslizes de rotina.

Para alguns signos, esse horário trará certezas sobre algo que vinha gerando dúvida há semanas e um empurrão para seguir o instinto sem olhar para trás.

Veja quais serão os mais impactados pelo poder do 11h11:

1. Leão

Leão recebe um sinal claro sobre alguém do passado. Pode ser uma mensagem, um encontro inesperado ou apenas uma lembrança que insiste em voltar.

O horário vai confirmar o que o coração já sabia: há um sentimento que não se encerrou totalmente, e ele ainda tem algo a revelar.

2. Virgem

Virgem entende que a intuição estava certa em relação a uma decisão profissional. Um convite, resposta ou proposta chega no momento exato, validando o esforço silencioso que o signo fez nos últimos meses. É hora de confiar mais na própria visão.

3. Peixes

Peixes sente a energia vibrar com força. O 11h11 traz respostas sobre o que parecia confuso, principalmente no amor.

O signo pode perceber que o universo vem preparando um reencontro ou uma reconciliação há mais tempo do que imagina.

