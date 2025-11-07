A alegria se renova e devolve o entusiasmo a 5 signos
A energia planetária favorece a retomada do ânimo e reacende o brilho interior de cinco signos que voltam a enxergar a vida com mais esperança
Clique aqui e escute a matéria
Depois de semanas marcadas por introspecção e reavaliações, o céu anuncia um ciclo de leveza e vitalidade.
A energia planetária favorece a retomada do ânimo e reacende o brilho interior de cinco signos que voltam a enxergar a vida com mais esperança.
A alegria não surge de grandes acontecimentos, mas da sensação de que as coisas voltam a fluir, de que há motivos reais para sorrir e acreditar novamente.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)
Com a mente mais leve e o coração aberto, Gêmeos reencontra o prazer de viver o presente.
As dúvidas se dissipam e o signo se sente estimulado a se reconectar com o que o inspira — seja um novo projeto, uma amizade que se fortalece ou uma paixão que renasce.
A curiosidade geminiana volta a ser combustível para novas experiências, e o entusiasmo se manifesta em cada conversa, ideia e descoberta.
Leão (23 de julho a 22 de agosto)
Regido pelo Sol, Leão brilha novamente com confiança e magnetismo. O signo sente o retorno da autoestima e a vontade de celebrar a vida.
Projetos pessoais ganham destaque, e o reconhecimento chega de forma natural. A alegria leonina contagia o ambiente, atraindo oportunidades e pessoas que vibram na mesma energia.
É um período de renascimento interior, em que o coração volta a bater com entusiasmo e propósito.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro)
O equilíbrio emocional de Libra se restabelece, trazendo harmonia e prazer de viver. O signo, regido por Vênus, experimenta um ciclo mais sociável e inspirador, em que as relações fluem com leveza e afeto.
A alegria libra nasce da sensação de pertencimento e da troca genuína com quem o cerca.
A vida cotidiana parece mais bonita e convidativa, e o signo entende que felicidade também é saber apreciar o simples.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)
O entusiasmo natural de Sagitário volta com força total. A energia de Júpiter, seu regente, amplia horizontes e devolve o otimismo que andava adormecido.
Viagens, estudos e novos planos ganham impulso, reacendendo o desejo de explorar o mundo. É um momento em que a esperança se transforma em ação e o signo sente novamente a alegria de viver com propósito.
Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Sensível e sonhador, Peixes passa a enxergar as próprias emoções com mais serenidade. A fase favorece o reencontro com a fé e a confiança na vida.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A inspiração volta a fluir, abrindo espaço para a criatividade e o amor. A alegria pisciana nasce da sensação de estar em sintonia com o universo, reconhecendo que mesmo os desafios contribuíram para o seu crescimento.