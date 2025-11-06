fechar
Um impulso de coragem leva 2 signos a lugares que pareciam inalcançáveis

A coragem se torna a palavra-chave deste momento, abrindo portas para conquistas que antes pareciam inalcançáveis

Por Bruna Oliveira Publicado em 06/11/2025 às 12:56
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Nos próximos dias, o movimento dos astros promete favorecer atitudes ousadas e transformadoras.

A energia do céu impulsiona decisões que até pouco tempo pareciam impossíveis de serem tomadas, especialmente para dois signos que finalmente encontram força interior para romper barreiras e trilhar novos caminhos.

Áries (21 de março a 19 de abril)

Regido por Marte, planeta da ação e da iniciativa, Áries vive um momento de virada. A confiança cresce e, com ela, a disposição para enfrentar desafios que vinham sendo adiados.

O ariano sente um chamado para se arriscar — seja em um novo projeto profissional, em uma mudança de cidade ou até na decisão de deixar para trás situações que já não o representam.

O que antes era visto como obstáculo agora é interpretado como oportunidade. A ousadia típica de Áries ganha contornos maduros, mostrando que agir com coragem também significa reconhecer o próprio valor.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Conhecido pela prudência e pela busca constante por segurança, Capricórnio surpreende ao seguir uma direção menos previsível.

A conjunção de Saturno e Marte desperta no capricorniano uma necessidade de provar a si mesmo que é capaz de ir além dos limites que impôs ao próprio destino.

Esse impulso não é impulsividade, mas uma decisão consciente de crescer. É o momento ideal para assumir riscos calculados, investir em metas mais ambiciosas e confiar na própria competência.

Mesmo que o medo ainda esteja presente, ele deixa de ser um freio e passa a ser um combustível.

