A sorte caminha ao lado e protege os passos de 5 signos
A energia da sorte se faz presente de forma constante, abrindo portas, aproximando pessoas e dissolvendo obstáculos antes vistos como permanentes
Um novo ciclo de boas oportunidades se aproxima e promete transformar a rotina de cinco signos.
O momento é de confiança no fluxo da vida e de valorização das pequenas sincronicidades que anunciam ventos favoráveis.
Áries (de 21 de março a 19 de abril)
Para Áries, a sorte chega como impulso de ação. Portas profissionais se abrem, e a coragem de arriscar é recompensada.
Novas alianças fortalecem o signo, que percebe que a intuição é seu maior guia neste período de expansão.
Gêmeos (de 21 de maio a 20 de junho)
Gêmeos vive um tempo de boas coincidências e encontros significativos. Conversas casuais podem gerar oportunidades inesperadas, especialmente no campo intelectual e financeiro.
A sorte se manifesta por meio da leveza com que o signo encara as mudanças.
Leão (de 23 de julho a 22 de agosto)
Leão recebe uma onda de proteção em seus projetos e planos de futuro.
O brilho pessoal atrai reconhecimento e apoios importantes, enquanto situações que pareciam incertas se resolvem de maneira positiva. A autoconfiança será o fio condutor das conquistas.
Sagitário (de 22 de novembro a 21 de dezembro)
Sagitário se vê guiado por uma energia de expansão e fé. O signo sente que está no caminho certo, e o universo parece confirmar isso a cada passo.
Viagens, estudos e novos projetos ganham força sob essa influência otimista e transformadora.
Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)
Para Peixes, a sorte se manifesta de modo sutil, mas poderoso.
Soluções inesperadas surgem, pessoas ajudam sem que o signo precise pedir e oportunidades de crescimento emocional e material aparecem no momento exato. É tempo de confiar mais no próprio destino.