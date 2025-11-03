fechar
A paixão reacende laços esquecidos e emociona 2 signos

O cenário astrológico atual está carregado de uma energia de revisão e aprofundamento emocional, favorecendo o retorno de pessoas e sentimentos

Por Bruna Oliveira Publicado em 03/11/2025 às 14:11
Imagem para representar signos e numerologia
Imagem para representar signos e numerologia - Reprodução/Freepik

O cenário astrológico atual está carregado de uma energia de revisão e aprofundamento emocional, favorecendo o retorno de pessoas e sentimentos do passado.

O que parecia esquecido ou superado pode ressurgir com uma nova luz, oferecendo a chance de cura, reconciliação ou, simplesmente, o fechamento de um ciclo com paz.

Essa onda de nostalgia e atração está mexendo profundamente com o coração de dois signos em especial, que estão prontos para reviver ou, ao menos, revisitar paixões antigas com uma intensidade surpreendente:

1. Escorpião: A Profundidade do Sentimento Retorna

Período: Nascidos entre 23 de Outubro e 21 de Novembro.

Para o Escorpião, a paixão que retorna não é superficial. Este signo é conhecido por sua intensidade e por não esquecer laços profundos.

A energia atual favorece um reencontro com alguém que marcou sua vida de forma inesquecível, trazendo à tona sentimentos que estavam apenas adormecidos.

O que Reacende: O magnetismo de Escorpião estará no auge, e uma conversa ou encontro inesperado pode abrir a porta para a cura de feridas emocionais e uma transformação no relacionamento.

O Merecimento: Reacender esta paixão será uma chance de viver a relação com mais maturidade e menos ciúme, valorizando a conexão de alma que sempre existiu.

2. Peixes: O Romantismo em Busca da Alma Gêmea

Período: Nascidos entre 19 de Fevereiro e 20 de Março.

Peixes, o signo mais romântico e sonhador, está especialmente sensível à energia dos reencontros.

Para o pisciano, o retorno de um antigo amor é visto como um sinal do destino ou de um laço kármico que precisa ser reavaliado.

A nostalgia será forte, e as lembranças do passado trarão a sensação de que há algo inacabado.

O que Reacende: Velhos sentimentos podem ressurgir sob uma nova perspectiva. Peixes terá a oportunidade de usar sua intuição aflorada para decidir se essa reaproximação é um novo começo promissor ou um ciclo que precisa ser encerrado em paz.

O Merecimento: O foco é na serenidade emocional. Se for para ficar, o amor será mais leve; se for para ir, a despedida será mais terna e definitiva.

