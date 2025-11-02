fechar
O brilho da lua cheia vai acordar talentos adormecidos em 3 signos que quase desistiram

A energia da lua cheia promete reacender paixões antigas, abrir caminhos criativos e devolver a confiança que andava adormecida em 3 signos

Por Bianca Tavares Publicado em 02/11/2025 às 10:32
Imagem da Lua Cheia
Imagem da Lua Cheia - rawpixel.com / Busbus

A lua cheia chega com uma força simbólica que desperta o que estava esquecido dentro de cada um. Ela ilumina talentos, desejos e até projetos que pareciam ter perdido o sentido.

É o tipo de energia que faz a vida voltar a pulsar no ritmo certo, reacendendo o que estava em silêncio. Para alguns signos, esse é o momento exato de redescobrir o que os faz sentir vivos e recuperar o prazer em criar, amar e acreditar.

Confira quem vai sentir essa virada com mais intensidade:

Leão

A lua cheia toca diretamente o orgulho e o brilho de Leão, que volta a se enxergar como protagonista da própria história.

Ideias artísticas e projetos que estavam engavetados ganham corpo novamente. O talento que parecia esquecido volta com mais maturidade e propósito.

Peixes

Depois de um período de confusão emocional, Peixes vai sentir uma clareza rara sobre o que quer e sobre o que precisa deixar ir.

A inspiração criativa renasce, especialmente para quem trabalha com arte, música ou escrita. Essa fase promete reconexão espiritual e sensibilidade aflorada.

Virgem

A intuição de Virgem fica mais apurada, ajudando a encontrar soluções que antes pareciam impossíveis.

A lua cheia desperta dons analíticos e criativos ao mesmo tempo, fazendo o signo perceber que o equilíbrio entre razão e emoção é o segredo do seu talento.

