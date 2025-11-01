fechar
A felicidade retorna como quem nunca foi embora para 2 signos

Depois de um período de dúvidas e desafios, o céu se abre novamente para dois signos que voltam a sentir o sabor da alegria verdadeira

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/11/2025 às 8:48
A felicidade retorna como quem nunca foi embora, resgatando emoções simples, encontros marcantes e um sentimento de leveza que parecia perdido.

Esse novo ciclo será guiado pela confiança e pelo prazer de estar presente no agora — sem medo do que virá.

Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)

Os cancerianos entram em uma fase de cura emocional e reencontros que aquecem o coração.

Questões do passado finalmente encontram um desfecho sereno, permitindo que o signo volte a se abrir para o amor e para novas experiências.

A vida doméstica e familiar ganha brilho, e pequenas conquistas cotidianas trazem uma sensação de plenitude.

Sagitário (de 22 de novembro a 21 de dezembro)

A alegria espontânea de Sagitário ressurge com força total. Depois de um tempo de introspecção e incertezas, o signo volta a olhar para o futuro com entusiasmo e coragem.

Novas oportunidades de viagem, aprendizado e expansão pessoal devem surgir, reacendendo o otimismo natural do sagitariano.

