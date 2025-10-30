Um novo propósito guia os passos e inspira decisões em 4 signos
Este é um momento em que intuição e razão se encontram, permitindo que decisões importantes sejam tomadas com sabedoria e propósito renovado
O universo movimenta forças sutis e desperta em quatro signos um novo senso de direção.
Depois de um período de dúvidas e ajustes, a energia astral favorece clareza, foco e coragem para seguir caminhos mais alinhados com os verdadeiros desejos da alma.
Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)
Câncer encontra motivação em metas pessoais e emocionais. O signo começa a perceber que a estabilidade vem quando há equilíbrio entre dar e receber.
Um novo propósito nasce da vontade de cuidar de si tanto quanto cuida dos outros, trazendo mais leveza e segurança nas escolhas.
Virgem (de 23 de agosto a 22 de setembro)
Para Virgem, a fase marca o amadurecimento de um plano antigo. O signo passa a enxergar com nitidez o que realmente importa e canaliza sua energia para projetos sólidos e gratificantes.
O propósito se revela no prazer de realizar algo que una utilidade e realização pessoal.
Escorpião (de 23 de outubro a 21 de novembro)
Escorpião sente a necessidade de se reinventar. Esse novo propósito pode estar ligado à carreira, ao amor ou até à espiritualidade — o importante é que tudo agora ganha um sentido mais profundo.
O signo passa a agir com convicção e a confiar mais em sua própria força de transformação.
Aquário (de 20 de janeiro a 18 de fevereiro)
Aquário é inspirado por ideais coletivos e causas que ultrapassam o interesse pessoal. O signo encontra propósito em contribuir, inovar e construir algo que beneficie outros.
As decisões que tomará nos próximos dias serão guiadas por uma visão mais ampla de futuro e significado.