fechar
Signo |

Um pedido feito em silêncio vai começar a se realizar pra 4 signos na virada do mês

A virada do mês será um divisor de águas. Para esses quatro signos, a vida começa a responder de forma suave, mas profunda, um verdadeiro milagre

Por Bianca Tavares Publicado em 24/10/2025 às 8:57
Imagem de uma mulher pedindo por algo em silêncio
Imagem de uma mulher pedindo por algo em silêncio - eugene barmin/Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O que foi pedido de coração, sem alarde e sem pressa, começa a se desenhar para quatro signos que vêm cultivando fé mesmo nos dias mais desafiadores.

A virada do mês traz respostas sutis, mas certeiras, para quem aprendeu a confiar no tempo certo das coisas.

Há desejos que não precisam ser ditos em voz alta para o universo ouvir. Às vezes, basta sentir de verdade, com o coração aberto, para que a vida comece a conspirar silenciosamente a favor.

Nos próximos dias, quatro signos vão perceber que tudo o que parecia distante começa a se aproximar de forma natural. Pequenos sinais, reencontros e oportunidades surgem como confirmação de que o ciclo está virando.

Veja se o seu signo está entre os que vão sentir essa realização começar:

Câncer

Um desejo antigo de estabilidade emocional ou familiar começa a tomar forma. Uma conversa sincera, um reencontro ou um gesto inesperado trazem o conforto que Câncer vinha esperando.

Leia Também

Virgem

A resposta que Virgem tanto aguardava chega de maneira prática e surpreendente. Algo que parecia travado, um plano, uma mudança ou até um sentimento, começa finalmente a fluir.

Escorpião

A intuição escorpiana estava certa o tempo todo. Um pedido feito em silêncio, guardado como segredo, começa a ser atendido com intensidade. O universo move as peças que estavam escondidas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Peixes

Sensível aos sinais, Peixes vai sentir uma onda de confirmação. O que foi sonhado, visualizado e desejado com pureza começa a se manifestar. Um novo caminho se abre, trazendo leveza e emoção.

Veja também: Saiba quais são os signos da terra

Leia também

A sorte muda de endereço e estaciona na vida de 3 signos determinados
Signo

A sorte muda de endereço e estaciona na vida de 3 signos determinados
5 signos vão achar dinheiro guardado, boleto pago ou um pix que chega na hora certa
Signo

5 signos vão achar dinheiro guardado, boleto pago ou um pix que chega na hora certa

Compartilhe

Tags