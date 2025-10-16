fechar
Sorte e coragem andam de mãos dadas com 5 signos prontos para recomeçar

A energia dos próximos dias traz impulso, boas oportunidades e uma dose extra de ousadia, estes signos vão sentir que o medo finalmente perde força

Por Bianca Tavares Publicado em 16/10/2025 às 9:28
Imagem de uma mulher com dedos cruzados
Imagem de uma mulher com dedos cruzados - Freepik

É tempo de recomeçar!

O universo finalmente recompensa quem teve paciência nos últimos dias, com recompensas que se desenham em áreas diferentes.

Para alguns, no amor; para outros, nas finanças ou na vida pessoal. É tempo de confiar no instinto e dar o primeiro passo, mesmo sem garantia do resultado.

Confira quais são:

Áries

Depois de passar por um período de dúvidas, Áries sente a chama interna reacender. Uma proposta ou convite de última hora surge como sinal de avanço.

Sua coragem será o diferencial para transformar planos antigos em conquistas reais.

Gêmeos 

A sorte volta a sorrir, especialmente em projetos que envolvem comunicação e contatos, a sua área de domínio! 

Conversas produtivas abrem portas futuras, com a chance de um recomeço profissional ou criativo. Confie no movimento.

Leão

Você recupera a confiança e percebe que finalmente é hora de seguir em frente. Mudanças no trabalho ou nas relações exigem firmeza, mas também prometem sucesso.

O que parecia fim agora mostra que na verdade é o começo de algo maior!

Escorpião

Um ciclo emocional se encerra e dá lugar a uma nova fase, mais leve e aberta.

A coragem de dar o primeiro passo e deixar um ciclo será recompensada com sorte em decisões recentes. A sensação é de renascimento e clareza.

Aquário

Um projeto que parecia parado ganha novo fôlego. Ideias antes ignoradas começam a render resultados concretos. 

É hora de confiar na própria visão e não recuar de primeira.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

