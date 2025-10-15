fechar
A alegria encontra casa definitiva no coração de 3 signos

A energia astral dos próximos dias favorece reencontros, recomeços e conquistas que devolvem o brilho aos olhos e o entusiasmo pela vida

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/10/2025 às 13:39
Imagem dos signos
Imagem dos signos - iStock

Depois de um longo período marcado por incertezas e cansaço emocional, o universo abre espaço para que a alegria volte a habitar o coração de três signos do zodíaco.

A energia astral dos próximos dias favorece reencontros, recomeços e conquistas que devolvem o brilho aos olhos e o entusiasmo pela vida.

Mais do que momentos de felicidade passageira, o que chega agora é uma sensação profunda de contentamento e estabilidade emocional — como se, enfim, a alegria tivesse encontrado um lar.

Gêmeos (de 21 de maio a 20 de junho)

Para os geminianos, o riso volta a ser natural e as relações ganham leveza. Conversas inspiradoras, reencontros inesperados e oportunidades sociais fazem com que o signo volte a se sentir motivado.

A rotina, antes previsível, passa a ser preenchida por novidades e planos que reacendem a curiosidade. O coração se abre novamente para o afeto e para as pequenas surpresas do dia a dia.

Libra (de 23 de setembro a 22 de outubro)

Os librianos entram em um período de harmonia e satisfação genuína. Conflitos antigos se resolvem, amizades são fortalecidas e o amor ganha espaço para florescer.

A alegria, nesse momento, nasce da sensação de equilíbrio entre o que Libra oferece e o que recebe. A energia é ideal para redescobrir prazeres simples e cultivar vínculos sinceros.

Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)

Para os piscianos, a alegria chega de forma suave, mas transformadora. A sensibilidade se torna uma força, não um peso, e o signo volta a enxergar beleza mesmo nas pequenas imperfeições da vida.

O amor, a fé e a criatividade se entrelaçam, abrindo caminho para uma fase de serenidade e gratidão.

