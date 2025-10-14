fechar
Signo |

Entre promessas e encontros, 6 signos vão entender o que é começar de novo

Seis signos vão se deparar com situações que pedem coragem para recomeçar, seja com alguém novo, uma segunda chance ou um novo olhar

Por Bianca Tavares Publicado em 14/10/2025 às 10:21
Imagem de dois turistas subindo uma colina
Imagem de dois turistas subindo uma colina - Freepik

A energia dos próximos dias traz reconexões, reencontros e conversas que limpam o que ficou mal resolvido.

O coração desses signos passa por um reajuste, onde o passado perde força e o futuro começa a se abrir com possibilidades reais.

Touro

Você pode viver um reencontro inesperado que reacende sentimentos antigos. Dessa vez, a maturidade faz diferença e mostra que o amor pode renascer de forma mais leve e equilibrada.

Câncer

Promessas antigas voltam à tona, mas agora com consistência. Alguém que já fez parte da sua história pode se aproximar com intenções claras. É hora de decidir se quer reviver ou encerrar de vez.

Virgem

Uma conversa sincera muda tudo. Você entende que recomeçar não é voltar atrás, mas dar um novo sentido às suas escolhas. No amor, surge uma pessoa com quem a conexão é imediata.

Escorpião

Um encontro marcante traz a sensação de destino. Pode ser alguém novo ou um retorno que vem para mostrar que ainda há algo a ser vivido. O coração vai querer arriscar, mesmo sem garantias.

Aquário

Reencontros e promessas se misturam em uma fase de emoções intensas. Uma troca honesta pode curar o que estava pendente e abrir espaço para uma relação mais autêntica.

Peixes

Você entende que o recomeço não depende do outro, mas da sua disposição em sentir de novo. Um novo amor pode surgir em meio à rotina, trazendo leveza e reciprocidade.

