fechar
Signo | Notícia

Uma notícia boa no trabalho vai virar o jogo para 6 signos nesta nova fase

Seis signos vão receber novidades que mudam completamente a rotina e abrem portas que pareciam inalcançáveis até o momento; entenda mais

Por Bianca Tavares Publicado em 13/10/2025 às 13:10
Imagem de duas mulheres em um ambiente profissional
Imagem de duas mulheres em um ambiente profissional - Julia Amaral/iStock

Clique aqui e escute a matéria

A energia da semana favorece conquistas e reconhecimento. O esforço recente começa a ser notado, e situações que estavam estagnadas finalmente andam.

A nova virada traz motivação e, para alguns, um novo caminho cheio de propósito e prosperidade.

Gêmeos

Gêmeos terá um convite inesperado ou proposta de colaboração vai te colocar em destaque. A comunicação certa com a pessoa certa abre espaço para crescimento rápido e resultados concretos.

Virgem

Um projeto em que você vinha investindo energia começa a render frutos. Pode vir um aumento, uma promoção ou até um convite para liderar algo novo. O reconhecimento será merecido.

Escorpião

A notícia que chega muda tudo. Pode ser o retorno de uma oportunidade que parecia perdida ou o aval para iniciar algo próprio. Sua dedicação começa a ser vista com respeito e admiração.

Leia Também

Capricórnio

Você entra em um período de virada financeira. Um novo cargo, cliente ou proposta chega na hora certa e te ajuda a recuperar o ritmo. A sensação é de controle e estabilidade voltando.

Aquário

Um projeto inovador ou uma ideia antiga ganha espaço. Sua visão diferente das coisas será valorizada e pode gerar oportunidades que te colocam em outro patamar profissional.

Peixes

O reconhecimento vem de forma sutil, mas certeira. Pode ser um elogio público, uma proposta que te emociona ou a validação que faltava para acreditar em si mesmo.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

5 signos vão sentir uma reviravolta no bolso e no coração até o fim do mês
Signo

5 signos vão sentir uma reviravolta no bolso e no coração até o fim do mês
Mudanças rápidas pavimentam um novo ciclo de prosperidade para 4 signos
astrologia

Mudanças rápidas pavimentam um novo ciclo de prosperidade para 4 signos

Compartilhe

Tags