Amor proibido ganha força e movimenta a vida amorosa de 2 signos que não esperavam viver isso
Dois signos vão se deparar com sentimentos inesperados que desafiam regras, trazendo emoção intensa e reviravolta no coração até o fim da semana
Para dois signos, a semana reserva um turbilhão de emoções que vai mexer profundamente com o coração.
O amor proibido surge com força, pedindo atenção e decisões delicadas, mas trazendo também a chance de sentir uma conexão única.
Escorpião
Escorpião vai se sentir atraído por alguém que não deveria, mas a química é irresistível.
A tensão entre desejo e razão vai exigir escolhas ponderadas, enquanto o coração pede coragem.
- Número da sorte: 7
- Cor: Vermelho
- Carta do Tarô do dia: A Sacerdotisa
Capricórnio
Capricórnio percebe que um sentimento antigo nunca desapareceu completamente.
Essa situação inesperada testa limites e prioridades, mas também abre caminho para autoconhecimento emocional.
- Número da sorte: 19
- Cor: Dourado
- Carta do Tarô do dia: O Enforcado