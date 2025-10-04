fechar
Amor proibido ganha força e movimenta a vida amorosa de 2 signos que não esperavam viver isso

Dois signos vão se deparar com sentimentos inesperados que desafiam regras, trazendo emoção intensa e reviravolta no coração até o fim da semana

Por Bianca Tavares Publicado em 04/10/2025 às 11:13
Imagem de mulher segurando coração de papel na mão
Imagem de mulher segurando coração de papel na mão - Freepik

Para dois signos, a semana reserva um turbilhão de emoções que vai mexer profundamente com o coração.

O amor proibido surge com força, pedindo atenção e decisões delicadas, mas trazendo também a chance de sentir uma conexão única.

Escorpião

Escorpião vai se sentir atraído por alguém que não deveria, mas a química é irresistível.

A tensão entre desejo e razão vai exigir escolhas ponderadas, enquanto o coração pede coragem.

  • Número da sorte: 7
  • Cor: Vermelho
  • Carta do Tarô do dia: A Sacerdotisa

Capricórnio

Capricórnio percebe que um sentimento antigo nunca desapareceu completamente.

Essa situação inesperada testa limites e prioridades, mas também abre caminho para autoconhecimento emocional.

  • Número da sorte: 19
  • Cor: Dourado
  • Carta do Tarô do dia: O Enforcado

