Horóscopo de Outubro 2025: transição, coragem e novas bases

Astrolink aponta como os trânsitos de outubro influenciam cada Ascendente e revelam aprendizados coletivos e individuais; confira os detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Outubro chega como um mês de transição e intensidade, marcado por movimentos que pedem tanto reflexão quanto ação.

O céu traz acontecimentos importantes: a Lua Cheia em Áries, que reforça coragem e individualidade; o fim da retrogradação de Plutão em Aquário, que retoma debates coletivos sobre tecnologia, sociedade e estruturas de poder; e o breve retorno de Netuno a Peixes, preparando sua última passagem antes de iniciar um ciclo de cerca de 14 anos em Áries.

Segundo o Astrolink, esse conjunto de trânsitos amplia a percepção sobre equilíbrio entre razão e emoção, entre o eu e o coletivo.

Libra e Escorpião, signos em destaque ao longo do mês, pedem, respectivamente, harmonia nas relações e profundidade nas transformações.

Já a energia ariana da Lua Cheia favorece a tomada de decisões e a clareza sobre desejos pessoais, enquanto os contatos positivos de Vênus, Marte, Júpiter e Saturno dão suporte para consolidar projetos e cultivar relações mais maduras.

A mensagem central de outubro é clara: depois de um período marcado por revisões e ajustes, chega a hora de transformar aprendizados em ações práticas.

O mês pede consciência nos relacionamentos, responsabilidade nas escolhas e abertura para mudanças internas e externas. Para cada ascendente, essa energia coletiva se manifesta de forma particular.

Previsões por Ascendente

Ascendente em Áries



Um período mais introspectivo ganha força, trazendo oportunidades de cura e libertação de medos antigos. A energia da Lua Nova favorece o apoio de amigos e boas companhias, ajudando a enfrentar desafios de forma mais leve.

Ascendente em Touro



A saúde e a rotina pedem atenção. Práticas simples de autocuidado e ajustes de hábitos podem fazer diferença. No campo afetivo, Vênus favorece parcerias duradouras, enquanto Marte traz intensidade para as relações.

Ascendente em Gêmeos



A chave é equilibrar vida pessoal e profissional. Marte dá energia para a saúde e disposição, enquanto a Lua Nova favorece novas conexões e revitalização de vínculos afetivos. Planejamento é essencial para aproveitar as oportunidades.

Ascendente em Câncer



O mês favorece o lazer, o amor e os projetos que trazem alegria. Também é momento de rever valores pessoais e fortalecer relacionamentos. Confiança e otimismo ajudam a abrir portas para novas possibilidades.

Ascendente em Leão



Questões familiares e emocionais ganham destaque, pedindo paz interior e reorganização. O alinhamento de planetas favorece criatividade e expressão artística. Conversas abertas ajudam a lidar com vulnerabilidades.

Ascendente em Virgem



O mês estimula trocas e aprendizados, pedindo empatia e abertura para o ponto de vista do outro. Netuno favorece a sensibilidade e, ao final do mês, os trânsitos de Marte, Júpiter e Saturno fortalecem parcerias importantes.

Ascendente em Libra



O foco recai sobre finanças e rotina. É hora de equilibrar gastos e buscar estabilidade. A energia do mês ajuda a ajustar hábitos de saúde e organizar compromissos de forma prática.

Ascendente em Escorpião



O desenvolvimento pessoal está em alta. Marte em seu signo traz energia e iniciativa, enquanto a Lua Nova incentiva reflexões profundas. Use a força do momento para se expressar com mais autenticidade.

Ascendente em Sagitário



Relacionamentos sociais e familiares ganham espaço. A Lua Cheia favorece criatividade e encontros inspiradores, enquanto a Lua Nova estimula conexões com pessoas queridas. Vênus amplia as chances de boas parcerias no amor.

Ascendente em Capricórnio



Amizades e objetivos coletivos se fortalecem. Há chance de avanços profissionais, especialmente após a Lua Nova. O período pede atenção às oportunidades de networking e novos projetos.

Ascendente em Aquário



Finanças e carreira são temas centrais. Netuno pede mais equilíbrio entre sonhos e realidade, enquanto o Sol em Escorpião ilumina caminhos para reconhecimento. O mês favorece decisões estratégicas e visão de futuro.

Ascendente em Peixes



O retorno de Netuno ao seu signo amplia a intuição e o desejo de autoconhecimento. Marte pode trazer intensidade às relações familiares, incentivando novas experiências em grupo. Aproveite para fortalecer vínculos e explorar novos horizontes.