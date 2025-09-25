fechar
A maré da sorte muda de direção e carrega 3 signos para um porto seguro

Para esses signos, é o momento de respirar fundo, deixar para trás os desafios e começar a colher os frutos de uma jornada de resistência e fé

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/09/2025 às 15:00
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Reprodução/iStock

Os astros anunciam uma mudança significativa para três signos do zodíaco, que viverão dias de alívio e conquistas após enfrentarem águas turbulentas.

A maré da sorte, impulsionada pela harmonia entre Júpiter e a Lua, muda de direção e conduz esses signos a um verdadeiro porto seguro.

Esse movimento cósmico simboliza proteção, estabilidade e a chegada de oportunidades que trazem tranquilidade, como se a vida decidisse recompensar quem navegou em mares agitados sem perder a esperança.

Essa nova fase não fala apenas de ganhos materiais, mas também de uma sensação de segurança emocional e espiritual.

A confiança no futuro volta a crescer, e o medo de tempestades inesperadas dá lugar a um cenário de paz.

Para esses signos, é o momento de respirar fundo, deixar para trás os desafios e começar a colher os frutos de uma jornada de resistência e fé.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Para os taurinos, a maré da sorte se manifesta na vida profissional e financeira. Projetos antes estagnados ganham fluidez, e novas oportunidades surgem de forma inesperada, oferecendo estabilidade.

O porto seguro para Touro será a solidez material e o reconhecimento de seus esforços constantes.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Librianos sentirão essa mudança na área dos relacionamentos e do equilíbrio emocional. A maré da sorte traz encontros que fortalecem laços e situações que devolvem a sensação de harmonia.

O porto seguro de Libra estará na paz restaurada e na clareza de escolhas que antes pareciam confusas.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Para Sagitário, o porto seguro surge no campo das experiências e das novas oportunidades.

A sorte favorece viagens, aprendizados e projetos de expansão, dando ao signo a liberdade de navegar em águas mais calmas e férteis.

O porto seguro aqui é a possibilidade de crescer sem o peso das antigas tempestades.

O descanso após a travessia

Touro, Libra e Sagitário descobrirão que toda tempestade, por mais intensa que seja, um dia termina.

A maré da sorte que agora muda de direção não apenas os afasta dos perigos passados, mas também os conduz a um porto seguro, onde a vida finalmente se mostra mais generosa e estável.

