Felicidade se instala de vez na vida de 4 signos

A harmonia entre Vênus e a Lua favorece emoções positivas, estabilidade e encontros marcantes, permitindo que a felicidade se torne constante

Por Bruna Oliveira Publicado em 24/09/2025 às 12:43
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Os próximos dias reservam uma maré de boas energias para quatro signos do zodíaco.

A harmonia entre Vênus e a Lua favorece emoções positivas, estabilidade e encontros marcantes, permitindo que a felicidade deixe de ser passageira para se tornar presença constante.

Esse movimento cria espaço para novos começos e consolida conquistas que trazem paz e plenitude.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Para os taurinos, a felicidade se manifesta nos vínculos afetivos e no fortalecimento da vida pessoal. Momentos simples se transformam em fonte de alegria duradoura, trazendo aconchego e estabilidade.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Librianos veem a felicidade se instalar em suas relações e no equilíbrio entre diferentes áreas da vida. O signo encontra harmonia nas escolhas e percebe um fluxo mais leve nos dias que seguem.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Para os sagitarianos, a felicidade vem acompanhada de novas experiências e conquistas. O signo sente entusiasmo renovado, com oportunidades que trazem alegria e reforçam a confiança no futuro.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Piscianos descobrem que a felicidade se fixa como uma energia de cura e serenidade. Laços emocionais se fortalecem, e a intuição ajuda a guiar decisões que tornam a rotina mais plena.

A permanência da alegria

Touro, Libra, Sagitário e Peixes sentirão que a felicidade não será mais um instante fugaz, mas uma presença sólida que transforma o dia a dia em um espaço fértil para a leveza, a esperança e o amor.

