Fase positiva no amor aproxima corações de 3 signos de maneira natural
O amor vai bater na porta destes três signos, que devem aproveitar os sinais do universo para investir em uma nova relação ou fase.
Clique aqui e escute a matéria
Nesta semana, os astros reservam surpresas no campo afetivo para três signos do zodíaco.
Para eles, os relacionamentos devem decolar de vez: se você está no início, os laços vão ficar mais apertados. Se já está envolvido, é certo que as coisas devem melhorar muito em breve!
Confira agora quais são os signos que vão experimentar a melhor fase do amor ainda nesta semana:
Escorpião
Hora de reacender a chama... ou até mesmo acender! Espere a oportunidade perfeita para uma declaração que vai mudar o rumo da sua vida amorosa para sempre!
- Número da sorte: 18
Libra
Os nativos de Libra devem passar por um teste amoroso antes de dar mais um passo. Aquela relação que você precisava de um sinal para avançar ou não? É ela!
- Número da sorte: 56