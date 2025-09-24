fechar
Signo |

Fase positiva no amor aproxima corações de 3 signos de maneira natural

O amor vai bater na porta destes três signos, que devem aproveitar os sinais do universo para investir em uma nova relação ou fase.

Por Bianca Tavares Publicado em 24/09/2025 às 9:54
Imagem de um casal apaixonado
Imagem de um casal apaixonado - SALAS JORDI/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Nesta semana, os astros reservam surpresas no campo afetivo para três signos do zodíaco.

Para eles, os relacionamentos devem decolar de vez: se você está no início, os laços vão ficar mais apertados. Se já está envolvido, é certo que as coisas devem melhorar muito em breve!

Confira agora quais são os signos que vão experimentar a melhor fase do amor ainda nesta semana:

Leia Também

Escorpião

Hora de reacender a chama... ou até mesmo acender! Espere a oportunidade perfeita para uma declaração que vai mudar o rumo da sua vida amorosa para sempre!

  • Número da sorte: 18

Libra

Os nativos de Libra devem passar por um teste amoroso antes de dar mais um passo. Aquela relação que você precisava de um sinal para avançar ou não? É ela!

  • Número da sorte: 56

Veja também: BANHO PARA PROSPERIDADE

Leia também

Convite especial de evento aproxima 2 signos de pessoas influentes
Signo

Convite especial de evento aproxima 2 signos de pessoas influentes
Redescoberta de hobby desperta talento escondido em 1 signo
Signo

Redescoberta de hobby desperta talento escondido em 1 signo

Compartilhe

Tags