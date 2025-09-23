O adeus que liberta: 3 signos se despedem de um passado doloroso a partir de 24/09

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Esses três signos se despedem de dores do passado e encontram espaço para a cura, paz interior e novos recomeços a partir de 24/09.

Clique aqui e escute a matéria

A partir de 24 de setembro, três signos viverão um processo de libertação emocional, deixando para trás situações que os prendiam e abrindo espaço para novos ciclos.

Câncer:

Conhecido por sua sensibilidade, Câncer finalmente encontrará coragem para superar mágoas antigas. Este é o momento de curar feridas e se permitir recomeçar com mais leveza e confiança.

Virgem:

Perfeccionista e crítico consigo mesmo, Virgem terá a oportunidade de deixar para trás cobranças e autocensura, entendendo que o passado não define seu valor. É hora de abraçar novas perspectivas com maturidade emocional.

Peixes:

Sonhador e emocional, Peixes vai se desvincular de lembranças que causavam dor, aprendendo a equilibrar sentimentos e a criar espaço para experiências mais positivas e realizadoras.

Este período é marcado por um despertar interior que favorece a paz e o autoconhecimento, permitindo que cada signo se reconecte com sua verdadeira essência e siga em frente sem peso emocional.

BANHO PARA PROSPERIDADE