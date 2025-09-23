fechar
O adeus que liberta: 3 signos se despedem de um passado doloroso a partir de 24/09

Esses três signos se despedem de dores do passado e encontram espaço para a cura, paz interior e novos recomeços a partir de 24/09.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 23/09/2025 às 19:52
Ilustração abstrata do conceito da astrologia do Cg
Ilustração abstrata do conceito da astrologia do Cg - Azrok66/Istock

A partir de 24 de setembro, três signos viverão um processo de libertação emocional, deixando para trás situações que os prendiam e abrindo espaço para novos ciclos.

Câncer:

Conhecido por sua sensibilidade, Câncer finalmente encontrará coragem para superar mágoas antigas. Este é o momento de curar feridas e se permitir recomeçar com mais leveza e confiança.

Virgem:

Perfeccionista e crítico consigo mesmo, Virgem terá a oportunidade de deixar para trás cobranças e autocensura, entendendo que o passado não define seu valor. É hora de abraçar novas perspectivas com maturidade emocional.

Peixes:

Sonhador e emocional, Peixes vai se desvincular de lembranças que causavam dor, aprendendo a equilibrar sentimentos e a criar espaço para experiências mais positivas e realizadoras.

Este período é marcado por um despertar interior que favorece a paz e o autoconhecimento, permitindo que cada signo se reconecte com sua verdadeira essência e siga em frente sem peso emocional.

