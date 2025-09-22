A felicidade atravessa fronteiras invisíveis e se instala de vez em 2 signos
A movimentação harmônica entre Vênus e a Lua anuncia um período de plenitude rara para dois signos do zodíaco
A movimentação harmônica entre Vênus e a Lua anuncia um período de plenitude rara para dois signos do zodíaco.
A felicidade, antes vista como passageira, atravessa fronteiras invisíveis e encontra morada definitiva, trazendo estabilidade emocional, novas conexões e um brilho especial nos dias que seguem.
Touro (20 de abril a 20 de maio)
Para os taurinos, a felicidade chega através da vida afetiva e dos pequenos prazeres cotidianos.
Relações ganham profundidade, o coração encontra aconchego e até situações simples se transformam em fontes de alegria duradoura.
Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Piscianos veem a felicidade se instalar como uma energia que cura feridas antigas. Intuições ganham clareza, laços emocionais se fortalecem e o signo encontra paz interior, sentindo-se em sintonia com o próprio destino.
A permanência do que parecia fugaz
Touro e Peixes descobrirão que a felicidade não é apenas um sopro breve, mas pode se tornar um estado constante quando a vida decide alinhar coração, alma e caminho.
O que chega agora tem força para se enraizar e permanecer.