A felicidade atravessa fronteiras invisíveis e se instala de vez em 2 signos

A movimentação harmônica entre Vênus e a Lua anuncia um período de plenitude rara para dois signos do zodíaco

A movimentação harmônica entre Vênus e a Lua anuncia um período de plenitude rara para dois signos do zodíaco.

A felicidade, antes vista como passageira, atravessa fronteiras invisíveis e encontra morada definitiva, trazendo estabilidade emocional, novas conexões e um brilho especial nos dias que seguem.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Para os taurinos, a felicidade chega através da vida afetiva e dos pequenos prazeres cotidianos.

Relações ganham profundidade, o coração encontra aconchego e até situações simples se transformam em fontes de alegria duradoura.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Piscianos veem a felicidade se instalar como uma energia que cura feridas antigas. Intuições ganham clareza, laços emocionais se fortalecem e o signo encontra paz interior, sentindo-se em sintonia com o próprio destino.

A permanência do que parecia fugaz

Touro e Peixes descobrirão que a felicidade não é apenas um sopro breve, mas pode se tornar um estado constante quando a vida decide alinhar coração, alma e caminho.

O que chega agora tem força para se enraizar e permanecer.