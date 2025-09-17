fechar
O despertar do terceiro olho: 4 signos que finalmente começam a confiar em sua intuição

Chegou a hora de ouvir a voz interior. Esses quatro signos estão prestes a descobrir que sua maior força está em confiar em si mesmos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/09/2025 às 22:12
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

A verdadeira sabedoria não está em livros ou conselhos alheios. Ela vive dentro de nós, em um centro de energia que muitos chamam de "terceiro olho".

Esse é o seu guia, o seu mapa e o seu farol. Para quatro signos, a jornada de aprendizado chega a um ponto de virada: o momento de finalmente ouvir o que a sua alma já sabe.

Gêmeos: a voz que acalma o caos

Você, de Gêmeos, tem uma mente rápida e curiosa, mas, por vezes, ela se torna o seu maior inimigo. O excesso de informações e a constante análise podem sufocar a sua voz interior. A sua intuição é a luz que acalma o caos.

Chegou a hora de silenciar o barulho externo e confiar naquilo que o seu coração diz. Você verá que suas melhores decisões não vêm da lógica, mas da sua percepção.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Libra: a bússola contra a indecisão

Sua busca por equilíbrio e justiça é nobre, mas pode te deixar paralisado pela indecisão. Você pesa todas as opções, tenta agradar a todos e acaba não agindo.

O seu terceiro olho é a bússola que te dá a direção certa. Pare de buscar aprovação externa e confie na sua intuição. Ela irá te guiar para a escolha que te trará verdadeira paz.

Escorpião: a percepção que cura

Você, de Escorpião, é naturalmente intuitivo, mas essa intuição pode ser usada para o bem ou para o mal. Você tende a focar no lado sombrio, em encontrar falhas ou em alimentar suspeitas.

Agora, o seu terceiro olho se abre para a cura. Use a sua percepção para entender os sentimentos dos outros e para se libertar das suas próprias dores. O seu poder mais profundo é a sua capacidade de se curar.

Capricórnio: o mapa para o sucesso

Sua natureza de Capricórnio o faz ser prático e ambicioso, mas a sua busca por sucesso te fez se sentir um fardo emocional. A sua intuição é o seu mapa para o sucesso. Ela irá te guiar para o caminho certo, para o momento certo e para a pessoa certa. Confie em si mesmo.

