A grande queima de estoque: 5 signos que se livram de traumas e padrões tóxicos de uma vez por todas

É hora de respirar! Esses cinco signos do zodíaco estão finalmente livres do peso emocional do passado para viverem um novo começo.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 16/09/2025 às 20:14
- iStock

Clique aqui e escute a matéria

Nossas vidas, assim como nossas casas, tendem a acumular itens que não servem mais. No caso da alma, o acúmulo se dá em forma de traumas, medos e padrões de comportamento tóxicos.

Mas o universo tem seu próprio cronograma de limpeza. A partir de 17 de setembro, a grande queima de estoque emocional começa, e cinco signos finalmente se livram do que os prendia ao passado de uma vez por todas.

Touro: o desapego das mágoas antigas

Sua natureza de Touro o faz ser leal e paciente, mas também teimoso com as mágoas. Você tende a guardar ressentimentos antigos, como se fossem preciosas relíquias que o definem.

A "queima de estoque" para você é a libertação de velhas feridas. Uma conversa, um perdão (a si mesmo ou a outro) ou uma simples decisão de seguir em frente vai te dar a chance de se sentir mais leve.

SIGNO DE TOURO

Câncer: a quebra de padrões familiares

Você de Câncer, é profundamente ligado à sua família e às suas raízes, mas isso também significa que você carrega o peso de traumas que não são seus.

A sua "queima de estoque" é a quebra de padrões tóxicos. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior, entendendo que a sua felicidade não está em carregar o fardo dos outros, mas em se libertar dele.

Leão: o fim da necessidade de aprovação

Sua natureza de Leão o faz querer ser o centro das atenções, mas a sua necessidade de aprovação te faz se sentir um fardo emocional.

A sua "queima de estoque" é a eliminação da necessidade de aprovação. O universo te dá a chance de se reconectar com o seu poder e de se amar em primeiro lugar. Ao fazer isso, você irá encontrar um caminho que te levará a uma vida mais feliz.

Virgem: o descarte da autocrítica

Sua natureza de Virgem o faz ser perfeccionista e autocrítico. Você é o seu maior inimigo, e a sua busca por perfeição te faz sentir um fardo emocional.

A sua "queima de estoque" é a eliminação da autocrítica. O universo te dá a chance de se reconectar com o seu poder e de se amar em primeiro lugar. Ao fazer isso, você irá encontrar um caminho que te levará a uma vida mais feliz.

Escorpião: o abandono do controle

Sua natureza de Escorpião o faz ser intenso e controlador, mas o seu medo de se machucar te faz se sentir um fardo emocional. A sua "queima de estoque" é o abandono do controle.

O universo te dá a chance de se reconectar com o seu poder e de se amar em primeiro lugar. Ao fazer isso, você irá encontrar um caminho que te levará a uma vida mais feliz.

