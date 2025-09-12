Paixão chega vestida de surpresa para 3 signos, a partir de segunda (15/09)
Para alguns, será a chance de viver uma paixão arrebatadora; para outros, a oportunidade de renovar a chama em relações já existentes
A partir da segunda-feira, 15 de setembro, o céu promete movimentar a vida afetiva de três signos com encontros inesperados e emoções intensas.
O trânsito de Vênus em harmonia com Urano abre espaço para surpresas amorosas, novas conexões e reviravoltas no campo dos sentimentos.
Câncer (21 de junho a 22 de julho)
Para os cancerianos, a surpresa virá como um sopro de frescor no coração. Um encontro inesperado pode despertar sentimentos profundos e trazer de volta o entusiasmo pelo amor.
Mesmo quem já está em um relacionamento pode sentir o surgimento de uma fase mais intensa e romântica, marcada por cumplicidade e novos gestos de afeto.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro)
Librianos serão guiados por encontros cheios de encanto. A energia favorece situações casuais que se transformam em histórias marcantes.
O desejo de conexão verdadeira estará em alta, e alguém especial pode surgir justamente quando menos se espera. Para quem já tem um par, esse período será ideal para redescobrir a paixão dentro da relação.
Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Piscianos viverão uma onda de romantismo repentino. A sensibilidade, já tão presente no signo, será intensificada, atraindo pessoas que compartilham de sonhos e sentimentos semelhantes.
Uma paixão pode surgir de maneira rápida e arrebatadora, mudando a forma como os piscianos enxergam o amor.
Para aqueles comprometidos, o momento favorece gestos inesperados que reacendem a chama.
Um convite para abrir o coração
O movimento astrológico da semana mostra que o amor nem sempre avisa antes de chegar.
Câncer, Libra e Peixes serão surpreendidos pela paixão, que aparece como visitante inesperada, mas capaz de transformar rotinas em histórias memoráveis.
A partir de segunda-feira, a lição é simples: estar aberto ao inesperado pode ser a chave para viver intensamente o presente.