fechar
Signo | Notícia

Paixão chega vestida de surpresa para 3 signos, a partir de segunda (15/09)

Para alguns, será a chance de viver uma paixão arrebatadora; para outros, a oportunidade de renovar a chama em relações já existentes

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/09/2025 às 13:42
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Andrey Popov/iStock

Clique aqui e escute a matéria

A partir da segunda-feira, 15 de setembro, o céu promete movimentar a vida afetiva de três signos com encontros inesperados e emoções intensas.

O trânsito de Vênus em harmonia com Urano abre espaço para surpresas amorosas, novas conexões e reviravoltas no campo dos sentimentos.

Para alguns, será a chance de viver uma paixão arrebatadora; para outros, a oportunidade de renovar a chama em relações já existentes.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Para os cancerianos, a surpresa virá como um sopro de frescor no coração. Um encontro inesperado pode despertar sentimentos profundos e trazer de volta o entusiasmo pelo amor.

Mesmo quem já está em um relacionamento pode sentir o surgimento de uma fase mais intensa e romântica, marcada por cumplicidade e novos gestos de afeto.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Librianos serão guiados por encontros cheios de encanto. A energia favorece situações casuais que se transformam em histórias marcantes.

O desejo de conexão verdadeira estará em alta, e alguém especial pode surgir justamente quando menos se espera. Para quem já tem um par, esse período será ideal para redescobrir a paixão dentro da relação.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Piscianos viverão uma onda de romantismo repentino. A sensibilidade, já tão presente no signo, será intensificada, atraindo pessoas que compartilham de sonhos e sentimentos semelhantes.

Uma paixão pode surgir de maneira rápida e arrebatadora, mudando a forma como os piscianos enxergam o amor.

Para aqueles comprometidos, o momento favorece gestos inesperados que reacendem a chama.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Um convite para abrir o coração

O movimento astrológico da semana mostra que o amor nem sempre avisa antes de chegar.

Câncer, Libra e Peixes serão surpreendidos pela paixão, que aparece como visitante inesperada, mas capaz de transformar rotinas em histórias memoráveis.

A partir de segunda-feira, a lição é simples: estar aberto ao inesperado pode ser a chave para viver intensamente o presente.

Leia também

Antigas portas se abrem e trazem grandes oportunidades financeiras para 3 signos
astrologia

Antigas portas se abrem e trazem grandes oportunidades financeiras para 3 signos
Prosperidade chega como chuva intensa na vida de 4 signos, a partir de domingo (14/09)
signos

Prosperidade chega como chuva intensa na vida de 4 signos, a partir de domingo (14/09)

Compartilhe

Tags