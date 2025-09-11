fechar
Sopro da felicidade entrega de volta a vontade de viver de 3 signos, a partir de segunda (15/09)

Pequenos sinais, encontros inesperados e mudanças sutis no cotidiano funcionam como combustível para reacender sonhos que estavam guardados

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/09/2025 às 13:21
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Freepik

A semana que se inicia em 15 de setembro traz uma energia renovadora para três signos do zodíaco que vinham carregando cansaços, dúvidas e até a sensação de que nada mais faria sentido.

O universo sopra ventos de felicidade capazes de resgatar a esperança e devolver a vontade de viver intensamente.

Pequenos sinais, encontros inesperados e mudanças sutis no cotidiano funcionam como combustível para reacender sonhos que estavam guardados.

Câncer – 21 de junho a 22 de julho

Sensível e guiado pelas emoções, o canceriano sentirá esse sopro de felicidade especialmente nas relações pessoais.

Um gesto de carinho, a aproximação de alguém querido ou até mesmo a cura de mágoas antigas abrirão espaço para dias mais leves.

O coração de Câncer volta a se encher de propósito, e sua capacidade de nutrir e se deixar nutrir será o grande ponto de virada.

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpianos serão surpreendidos por uma onda de vitalidade que nasce justamente de suas cicatrizes. O que antes pesava agora se transforma em força, e a felicidade chega como redescoberta de si mesmo.

Esse signo viverá momentos de intensidade que reacendem sua paixão pela vida, seja em novas oportunidades, reencontros ou decisões corajosas que mudam o rumo de sua história.

Peixes – 19 de fevereiro a 20 de março

Piscianos, muitas vezes sobrecarregados pelas próprias emoções, sentirão um alívio inesperado.

A partir de segunda-feira, a felicidade virá em pequenas doses — em encontros simples, em inspirações criativas ou até em sinais do destino que confirmam que estão no caminho certo.

Para Peixes, a vida ganha novamente cor e leveza, trazendo um renascimento silencioso, mas profundo.

 

