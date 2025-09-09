fechar
Uma dívida alta vai ser paga de forma milagrosa para 2 signos ainda este mês

Dois signos que vinham carregando grandes preocupações financeiras terão um alívio inesperado, quase milagroso, com o pagamento de dívidas.

Por Bianca Tavares Publicado em 09/09/2025 às 7:41
Imagem de uma mulher em uma banheira de dinheiro
Imagem de uma mulher em uma banheira de dinheiro - Nicoleta Ionescu/iStock

Neste mês, dois signos que vinham carregando o peso de dívidas altas vão viver uma verdadeira virada.

Um pagamento inesperado, uma ajuda de alguém influente ou até mesmo uma negociação surpreendente vai resolver problemas que pareciam sem solução.

O alívio não será apenas material, mas também emocional, já que essas pendências vinham drenando energia e esperança.

Capricórnio

Capricórnio verá um débito pesado ser quitado de forma repentina, seja por meio de restituição, acordo ou entrada de dinheiro inesperada.

Esse movimento traz não apenas alívio, mas também a chance de reorganizar a vida financeira. O signo poderá sentir a sensação de liberdade que não experimentava há tempos.

Número da sorte: 8

Cor: Cinza

Carta do Tarô: A Justiça

Palavra do dia: Alívio

Sagitário

Sagitário, que muitas vezes confia na sorte, terá uma resposta positiva vinda de onde menos imagina.

Uma dívida antiga pode ser paga por um terceiro, perdoada ou simplesmente quitada de forma inesperada, abrindo espaço para novos planos. O momento é de celebração e esperança renovada.

Número da sorte: 14

Cor: Roxo

Carta do Tarô: A Estrela

Palavra do dia: Libertação

