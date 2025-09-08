fechar
Portal astrológico: 3 signos atravessam para o outro lado e se encontram com a a alegria

Esse momento será como atravessar uma ponte que parecia distante: de um lado, os pesos e preocupações; do outro, a alegria genuína

Por Bruna Oliveira Publicado em 08/09/2025 às 12:45
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

A energia do cosmos abre um verdadeiro portal simbólico, uma passagem sutil entre um ciclo de desafios e outro marcado pela leveza.

Para três signos do zodíaco, esse momento será como atravessar uma ponte que parecia distante: de um lado, os pesos e preocupações; do outro, a alegria genuína que nasce de dentro e ilumina o caminho.

Esse movimento não é apenas externo, mas profundo, trazendo a sensação de renascimento.

Áries – 21 de março a 19 de abril

Os arianos sentirão como se uma cortina fosse retirada de sua frente. Questões que antes pareciam complicadas ganham soluções simples, e a vida começa a fluir novamente.

O signo atravessa esse portal com coragem e encontra na espontaneidade da alegria um combustível para seus próximos passos.

Leão – 23 de julho a 22 de agosto

Para os leoninos, a travessia desse portal é um reencontro com a própria essência.

Eles percebem que a alegria não depende de grandes acontecimentos, mas da forma como acolhem o presente. Esse despertar traz confiança e brilho, fortalecendo relações e inspirando novas conquistas.

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário entra nesse movimento cósmico como quem embarca em uma viagem inesperada. O signo descobre que, do outro lado, há mais leveza, riso e liberdade emocional.

Essa mudança de vibração traz não apenas felicidade, mas também esperança renovada em caminhos futuros.

