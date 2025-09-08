3 signos devem ter atenção para sua autoestima entre 09/09 e 20/09
Uma reviravolta cósmica está a caminho! Descubra como o universo conspira para dar uma nova direção à sua vida; confira os detalhes
A autoestima é como uma planta delicada: precisa de sol e atenção para florescer. Em certas épocas, a energia dos astros pode deixar essa planta um pouco mais sensível, e é preciso redobrar o cuidado.
Entre 09 e 20 de setembro, uma combinação de energias pede um olhar especial para o coração e a mente.
Se você é de um destes três signos, o universo faz um lembrete importante: a sua paz interior é o seu bem mais precioso.
Câncer:
Sua sensibilidade é sua maior força, mas neste período, ela pode se voltar contra você. É provável que você absorva as energias negativas do ambiente ou as críticas de forma mais intensa.
Para não deixar que isso afete sua autoestima, a dica é criar uma bolha de proteção: ouça músicas relaxantes, se afaste de conversas tóxicas e se lembre de que o que os outros pensam sobre você não te define.
Libra:
Sua busca por harmonia é constante, e a sua felicidade, muitas vezes, depende da aprovação de terceiros. Entre 09 e 20 de setembro, você pode se sentir mais vulnerável a esse tipo de dependência. A dica é focar na sua própria aprovação.
Faça algo que você ame, celebre suas conquistas (mesmo as pequenas!) e se lembre de que a sua paz interior é a sua maior prioridade.
Capricórnio:
Seu foco em resultados e em sua carreira faz com que você seja muito exigente consigo mesmo. Neste período, a sua autocrítica pode te deixar mais sensível. Se algo não sair como o planejado, a frustração pode ser maior do que o normal.
A dica é dar um passo para trás e se lembrar de que a sua felicidade não está apenas no resultado, mas na jornada. Celebre os seus esforços e se lembre de que o seu maior sucesso é a sua capacidade de se amar em primeiro lugar.
Atenção à sua autoestima não é um luxo, é uma necessidade. Se você é um destes signos, aproveite este período como um convite do universo para cuidar de si.