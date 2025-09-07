fechar
Fim de ciclo: 3 signos deixam o passado para viver um novo começo

O fim de ciclo chega para três signos, permitindo que deixem o passado para trás e iniciem uma nova fase cheia de oportunidades e crescimento pessoal.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 07/09/2025 às 21:52
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

O universo indica que chegou o momento de renovação para alguns signos do zodíaco. É hora de fechar capítulos antigos, deixar para trás o que já não serve mais e abrir espaço para um novo começo cheio de oportunidades e aprendizado.

O fim de ciclo não é apenas um encerramento, mas um convite para transformação e crescimento pessoal. Conheça os três signos que estão prontos para essa virada.

Câncer

Sensível e emocional, Câncer se liberta de mágoas e situações que impediam seu crescimento. O novo ciclo traz harmonia nos relacionamentos e mais clareza para decisões importantes.

Libra

O signo da balança aprende a priorizar a própria felicidade. Ao deixar para trás relacionamentos ou situações desequilibradas, Libra encontra espaço para oportunidades mais alinhadas ao seu verdadeiro eu.

Capricórnio

Prático e determinado, Capricórnio encerra ciclos de esforço sem reconhecimento. O novo começo promete conquistas concretas, estabilidade e crescimento em áreas que antes pareciam travadas.

Para esses três signos, o fim de ciclo é um lembrete de que deixar o passado para trás permite construir uma vida mais leve, realizada e alinhada com o propósito pessoal.

