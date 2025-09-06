fechar
Traição inesperada vai mexer com os sentimentos de 2 signos intensamente

A perda de confiança será fundamental para que esses signos superem a situação e estejam abertos para novas possibilidades e caminhos no futuro.

Por Bianca Tavares Publicado em 06/09/2025 às 19:14
Imagem de um casal discutindo por conta de traição
Imagem de um casal discutindo por conta de traição - iStock

Falar de traição é sempre difícil. Quando você acredita que aquela pessoa especial está do seu lado, mas descobre que essa pode não ser a verdade, a decepção é certa.

Para dois signos do zodíaco, esse momento deverá chegar muito em breve. No entanto, além da simples traição, o universo apresenta isso como uma oportunidade para trilhar novos caminhos e se jogar em oportunidades que antes estavam impossibilitadas.

Confira qual é o signo que terá o coração partido com uma traição:

Touro

Para os nativos de Touro, a traição poderá chegar tanto por laços familiares quanto relacionamentos. Será um momento delicado, que exigirá esforço mental para lidar com os acontecimentos.

Apeasar do baque, os taurinos terão uma reviravolta e melhora de perspectiva muito em breve.

  • Número da sorte: 78

Gêmeos

Prepare o coração, Gêmeos! Um segredo revelado promete mudar toda a sua relação com alguém muito próximo, diminuindo sua confiança em todos ao seu redor.

Não deixe que uma pessoa afete a maneira como você vê o mundo!

  • Número da sorte: 42

