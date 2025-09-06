fechar
Signo |

A sorte vai levar 3 signos para uma viagem inesperada que parecia impossível

Oportunidade de viagem surge de maneira surpreendente, trazendo experiências únicas, aprendizados emocionantes e novas conexões pessoais

Por Bianca Tavares Publicado em 06/09/2025 às 14:49
Imagem de uma mulher cruzando os dedos para dar sorte
Imagem de uma mulher cruzando os dedos para dar sorte - iStock

Este momento é perfeito para mudar a rotina, explorar lugares novos e renovar energia.

A viagem surge de forma repentina e traz experiências que impactam profissional, pessoal e emocionalmente, abrindo horizontes de forma memorável.

Cada um será confrontado com experiências que mudam perspectivas e reforçam conexões emocionais e profissionais.

Veja quais são os signos que terão uma reviravolta com chance de mudança imediata nos próximos meses!

Capricórnio

  • Número da sorte: 10
  • Cor: Laranja
  • Pedra: Cornalina
  • Carta do Tarô: O Carro
  • Palavra do dia: Aventurar

Gêmeos

  • Número da sorte: 2
  • Cor: Verde Água
  • Pedra: Esmeralda
  • Carta do Tarô: A Estrela
  • Palavra do dia: Expansão

Libra

  • Número da sorte: 14
  • Cor: Azul Celeste
  • Pedra: Água-marinha
  • Carta do Tarô: O Mundo
  • Palavra do dia: Descoberta

