fechar
Signo |

A nova fundação: 4 signos que precisam reconstruir suas vidas para encontrar a felicidade

Alguns signos estão sendo guiados pelo universo a derrubar velhas estruturas e iniciar um novo ciclo em busca de equilíbrio, paz e felicidade.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 06/09/2025 às 13:15
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Na jornada da vida, sempre chega o momento de derrubar muros antigos para levantar novas estruturas.

O universo dá sinais claros de que alguns signos estão vivendo uma fase de transformação profunda, pedindo coragem para recomeçar.

É hora de deixar o que não faz mais sentido para trás e abrir espaço para novas possibilidades. Confira os quatro signos que precisam erguer uma nova fundação para reencontrar a felicidade.

Áries

O signo de fogo mais impulsivo do zodíaco sente que suas escolhas recentes não trouxeram o resultado esperado. Agora, a chave está em reorganizar os planos e colocar energia apenas no que realmente vale a pena. Uma nova fase começa quando Áries aprende a equilibrar ação com reflexão.

Leia Também

Câncer

Regido pela Lua, Câncer vive intensamente suas emoções. Porém, certas mágoas e padrões antigos estão pesando demais. É hora de deixar o passado no passado e construir relações mais saudáveis, tanto no campo afetivo quanto familiar. A renovação traz paz e clareza.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Libra

O signo da balança busca harmonia, mas muitas vezes se perde tentando agradar a todos. Chegou o momento de firmar uma base sólida em suas próprias vontades. Reconstruir a vida para Libra significa aprender a dizer “não” e criar um caminho alinhado ao seu verdadeiro eu.

Capricórnio

Sempre focado no trabalho e na estabilidade, Capricórnio pode sentir que a rotina já não preenche seu coração. A nova fundação aqui é interna: redefinir metas, abrir espaço para momentos de prazer e reconhecer que felicidade também está nas pequenas conquistas.

A nova fundação é um chamado do universo para recomeçar. Para esses quatro signos, a reconstrução não é sinal de fracasso, mas sim de coragem para criar uma vida mais autêntica, livre e feliz.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Leia também

Esse signo pode descobrir uma gravidez surpresa que muda todos os planos
Signo

Esse signo pode descobrir uma gravidez surpresa que muda todos os planos
O eco do passado: 5 signos são visitados por fantasmas do passado para encontrar a paz
SIGNOS

O eco do passado: 5 signos são visitados por fantasmas do passado para encontrar a paz

Compartilhe

Tags