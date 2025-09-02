fechar
Signo

Uma dívida escondida vai vir à tona e abalar 2 signos com revelações surpreendentes

Estes dois signos precisam estar preparados para o que vem aí nos próximos dias. O universo promete grandes reviravoltas após a tensão.

Por Bianca Tavares Publicado em 02/09/2025 às 8:22
Imagem de uma mulher olhando dívidas no papel
Imagem de uma mulher olhando dívidas no papel - iStock

As dívidas sempre parecem que surgem nos momentos menos apropriados e quando você não está preparado.

Para dois signos em específico, será preciso bastante planejamento financeiro para enfrentar as novidades que devem chegar em breve.

Será que é o seu? Confira mais abaixo!

Aquário

Para o signo de Aquário, é hora de colocar as contas no papel. A visualização organizada irá ajudar esse signo a sair de uma grande cilada financeira.

Além disso, quando a notícia chegar, é importante manter a calma e pensar com razão! Apesar da chegada da dívida, o universo também irá se encarregar de abrir novas oportunidades para você.

  • Número da sorte: 09

E o segundo signo que passará pela provação será...

Virgem

Os próximos dias vão chegar para bagunçar a agenda organizada do virginiano. Uma movimentação financeira com relação à reforma ou necessidades da casa podem surgir.

  • Número da sorte: 20

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

