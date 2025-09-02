fechar
Apenas 1 signo vai ser tentado por um amor proibido capaz de virar escândalo

A partir de hoje, o signo desta lista irá passar por diversas tentações com relação ao amor, principalmente com um romance secreto.

Por Bianca Tavares Publicado em 02/09/2025 às 9:03
Imagem de uma mulher olhando para o celular com uma expressão de surpresa
Imagem de uma mulher olhando para o celular com uma expressão de surpresa - Nicoleta Ionescu/iStock

O signo desta matéria terá uma reviravolta na vida, com a possibilidade de um grande escândalo pela frente.

O motivo? Um amor proibido, que já pode estar na sua vida atualmente. Também pode aparecer de forma inesperada, mas a certeza é que a tentação surgirá.

A questão agora é saber o que fazer: seguir o coração ou agir com razão? 

Saiba qual é o signo que irá passar por mais uma provação no amor:

Sagitário

O seu espírito aventureiro irá se deparar com uma nova forma de adrenalina. O romance proibido promete agitar sua vida, no entanto, chegará com consequências.

Elas podem demorar, mas quando surgirem, farão um escândalo. Cuidado, Sagitário!

Agora, é você quem irá decidir o seu futuro, se seguirá na linha ou irá correr atrás dos sentimentos.

  • Número da sorte: 56

