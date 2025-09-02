fechar
Signo |

Amor em risco: 3 signos podem enfrentar crises no relacionamento

As próximas movimentações astrais podem balançar a vida amorosa de três signos, trazendo insegurança e exigindo ajustes na relação.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 02/09/2025 às 21:10
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Nem sempre o amor é um mar de tranquilidade. Algumas mudanças astrais estão trazendo turbulências para certos signos, colocando os relacionamentos à prova.

Questões mal resolvidas, segredos ou até mesmo a falta de comunicação podem gerar atritos inesperados. Para alguns, será o momento de redefinir os rumos do coração.

Escorpião

Intenso e desconfiado, Escorpião pode enfrentar situações em que os ciúmes ou segredos mal resolvidos criam ruídos na relação. É hora de exercitar a confiança e evitar interpretações precipitadas.

Leia Também

Leão

A necessidade leonina de ser admirado pode gerar atritos quando não recebe a atenção esperada. Isso pode fazer com que o parceiro se sinta deixado de lado, criando distanciamento emocional.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Peixes

Sonhadores e sensíveis, os piscianos podem se decepcionar ao perceber que idealizaram demais a relação. O desafio será encarar a realidade com mais maturidade e evitar cobranças excessivas.

SIGNOS QUE TERÃO SORTE NO AMOR

Leia também

Horóscopo 02.09: Dia de sorte. Saiba como aproveitar
ASTROLOGIA

Horóscopo 02.09: Dia de sorte. Saiba como aproveitar
O universo vai revelar um romance secreto que muda o destino de 3 signos
Signo

O universo vai revelar um romance secreto que muda o destino de 3 signos

Compartilhe

Tags