Amor em risco: 3 signos podem enfrentar crises no relacionamento
As próximas movimentações astrais podem balançar a vida amorosa de três signos, trazendo insegurança e exigindo ajustes na relação.
Clique aqui e escute a matéria
Nem sempre o amor é um mar de tranquilidade. Algumas mudanças astrais estão trazendo turbulências para certos signos, colocando os relacionamentos à prova.
Questões mal resolvidas, segredos ou até mesmo a falta de comunicação podem gerar atritos inesperados. Para alguns, será o momento de redefinir os rumos do coração.
Escorpião
Intenso e desconfiado, Escorpião pode enfrentar situações em que os ciúmes ou segredos mal resolvidos criam ruídos na relação. É hora de exercitar a confiança e evitar interpretações precipitadas.
Leão
A necessidade leonina de ser admirado pode gerar atritos quando não recebe a atenção esperada. Isso pode fazer com que o parceiro se sinta deixado de lado, criando distanciamento emocional.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Peixes
Sonhadores e sensíveis, os piscianos podem se decepcionar ao perceber que idealizaram demais a relação. O desafio será encarar a realidade com mais maturidade e evitar cobranças excessivas.