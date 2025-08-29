fechar
O que 3 signos precisam deixar para trás para prosperar ainda em 2025

Esses três signos do zodíaco serão impulsionados a mudar suas vidas, com a chegada de uma nova fase de prosperidade, amor e paz; confira

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/08/2025 às 18:47
Imagem ilustrativa dos signos do zodíaco!
Imagem ilustrativa dos signos do zodíaco! - Reprodução/ iStock

A prosperidade, muitas vezes, não é sobre o que você precisa ter, mas sobre o que você precisa deixar ir.

Ao longo de nossa jornada, acumulamos pesos — medos, hábitos e comportamentos — que bloqueiam o fluxo de abundância em nossas vidas.

Para três signos, o universo envia um sinal claro: para prosperar ainda em 2025, é preciso se libertar.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Touro: Precisa deixar para trás a resistência à mudança

Sua busca por segurança e estabilidade é a sua maior força, mas também pode ser a sua maior armadilha. Para prosperar, você precisa deixar para trás a resistência à mudança.

Sua teimosia te impede de ver novas oportunidades e de se abrir para o que o universo tem a te dar. Aceite que a vida, por vezes, nos pede para sair da zona de conforto.

Ao se libertar do medo do novo, você, finalmente, terá a chance de viver a vida que você sonha.

Gêmeos: Precisa deixar para trás a indecisão

Sua busca por conhecimento e por experiências pode te deixar exausto. Para prosperar, você precisa deixar para trás a indecisão.

Sua tendência a querer todas as opções te impede de focar em uma e de ir fundo em algo que realmente importa. Ao se libertar da indecisão, você vai se sentir mais leve, mais feliz e mais em paz.

Escorpião: Precisa deixar para trás o controle e o medo de se entregar

Sua busca por poder e por controle pode te deixar exausto e sem energia. Para prosperar, você precisa deixar para trás a sua necessidade de controlar tudo e o seu medo de se entregar.

Sua necessidade de estar sempre no controle pode te impedir de ver as oportunidades que o universo tem a te dar. Ao se libertar do medo de se entregar, você, finalmente, terá a chance de viver a vida que você sonhou.

Deixar para trás o que te prende é a sua maior prova de coragem. O universo, agora, irá te entregar as chaves para a sua prosperidade, e a sua vida, finalmente, será transformada.

