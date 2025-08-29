Entre domingo e quarta, uma virada surpreende quem é desse signo
O período de domingo a quarta promete uma reviravolta capaz de mudar completamente os rumos de um signo que andava sem muitas expectativas
Alguns dias têm o poder de virar páginas inteiras na vida...
Entre domingo e quarta, um signo específico vai sentir que o destino dá um empurrão inesperado, abrindo portas que pareciam fechadas.
Essa virada pode vir em forma de oportunidade de trabalho, encontro marcante ou até mesmo uma revelação que muda a forma como enxerga sua própria vida.
O que parecia estagnado ganha movimento e traz a sensação de renascimento.
Virgem
Virgem será o grande protagonista dessa mudança. Acostumado a planejar e organizar cada passo, vai se surpreender com um acontecimento fora dos seus cálculos, mas que trará exatamente aquilo que estava precisando.
A vida pode entregar notícias profissionais animadoras ou um gesto de carinho que aquece o coração.
- Número da sorte: 14
- Palavra do dia: virada
- Cor: verde
- Pedra: quartzo verde
- Carta do Tarô: A Roda da Fortuna
Essa semana mostra que nem tudo pode ser controlado, mas justamente nesse inesperado está a chave para um novo ciclo cheio de possibilidades.