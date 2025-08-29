fechar
Signo |

Entre domingo e quarta, uma virada surpreende quem é desse signo

O período de domingo a quarta promete uma reviravolta capaz de mudar completamente os rumos de um signo que andava sem muitas expectativas

Por Bianca Tavares Publicado em 29/08/2025 às 8:46
Imagem para representar o conceito de astrologia
Imagem para representar o conceito de astrologia - Stevanovic Igor/iStock

Alguns dias têm o poder de virar páginas inteiras na vida...

Entre domingo e quarta, um signo específico vai sentir que o destino dá um empurrão inesperado, abrindo portas que pareciam fechadas.

Essa virada pode vir em forma de oportunidade de trabalho, encontro marcante ou até mesmo uma revelação que muda a forma como enxerga sua própria vida.

O que parecia estagnado ganha movimento e traz a sensação de renascimento.

Virgem

Virgem será o grande protagonista dessa mudança. Acostumado a planejar e organizar cada passo, vai se surpreender com um acontecimento fora dos seus cálculos, mas que trará exatamente aquilo que estava precisando.

A vida pode entregar notícias profissionais animadoras ou um gesto de carinho que aquece o coração.

  • Número da sorte: 14
  • Palavra do dia: virada
  • Cor: verde
  • Pedra: quartzo verde
  • Carta do Tarô: A Roda da Fortuna

Essa semana mostra que nem tudo pode ser controlado, mas justamente nesse inesperado está a chave para um novo ciclo cheio de possibilidades.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

