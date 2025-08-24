Um ex volta, um novo crush aparece e o caos vira amor pra 2 signos
Nos próximos dias, encontros inesperados mexem com sentimentos e abrem caminho para romances intensos e situações que pareciam confusas
Clique aqui e escute a matéria
O universo reserva uma reviravolta afetiva para dois signos que estavam entrelaçados em sentimentos confusos.
Enquanto um ex pode ressurgir trazendo lembranças e emoções não resolvidas, um novo crush surge, oferecendo a chance de recomeço e conexão genuína.
Esse movimento promete virar o caos emocional em oportunidades de amor e entendimento, mostrando que nem tudo precisa ser complicado para se tornar especial.
É um período de escolhas e clareza: decidir o que manter, o que deixar para trás e como abraçar novas possibilidades será essencial.
A intensidade das emoções será uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento, trazendo experiências que reforçam a confiança no próprio coração.
Leão
Leoninos vão se ver entre o passado e o presente. Um ex pode bater à porta com pedidos de reconciliação, enquanto um novo interesse desperta curiosidade e entusiasmo.
A chave está em equilibrar desejo e racionalidade para aproveitar o melhor de cada situação.
- Número da sorte: 9.
Libra
Librianos sentirão o coração acelerado com encontros inesperados. O retorno de alguém antigo pode trazer nostalgia, mas o novo crush abre espaço para um romance leve e excitante.
A decisão certa passa por ouvir a intuição e seguir o que realmente traz felicidade.
- Número da sorte: 14.