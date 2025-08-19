fechar
Signo |

Esses 4 signos vão viver romance de cinema ainda em agosto

As próximas semanas chegam cheias de encontros inesperados, declarações intensas e paixões que prometem mexer fundo com esses signos.

Por Bianca Tavares Publicado em 19/08/2025 às 11:10
Imagem de jovens sentados no carro enquanto assistem a um filme em um passeio no cinema
Imagem de jovens sentados no carro enquanto assistem a um filme em um passeio no cinema - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Agosto ainda guarda emoções dignas de filme para alguns signos do zodíaco. O clima romântico ganha força e traz histórias que parecem escritas por roteiristas de Hollywood.

É o momento em que gestos inesperados, coincidências marcantes e reencontros especiais vão abrir caminhos para paixões arrebatadoras.

Quem está solteiro pode se surpreender com alguém que entra de repente na vida e faz tudo mudar. Já quem vive uma relação terá a chance de reacender a chama, transformando a rotina em algo muito mais intenso.

O mês promete cenas que ficarão gravadas na memória, com doses de carinho, desejo e cumplicidade.

Câncer

O coração canceriano será tocado por encontros que despertam sentimentos profundos. Um gesto inesperado pode reacender o desejo de amar e entregar-se sem medo.

  • Número da sorte: 16

Leia Também

Escorpião

Escorpianos vão viver momentos de pura intensidade, com química à flor da pele. A paixão ganha força e promete noites inesquecíveis.

  • Número da sorte: 04

Peixes

Para Peixes, agosto traz aquele romance que parece saído de uma história encantada. A entrega e a sintonia emocional farão toda a diferença.

  • Número da sorte: 55

Libra

Librianos entram em um período de encontros especiais e declarações que mexem fundo. A busca por harmonia no amor encontra respostas agora.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Número da sorte: 19

Veja também: REVELADOS os SIGNOS mais SORTUDOS de 2025

Leia também

Um signo vai receber proposta ou grana inesperada antes de agosto acabar
Signo

Um signo vai receber proposta ou grana inesperada antes de agosto acabar
Esses 2 signos vão atrair dinheiro como imã nos próximos dias
Signo

Esses 2 signos vão atrair dinheiro como imã nos próximos dias

Compartilhe

Tags