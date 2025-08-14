fechar
Signo |

Energia intensa da Lua Nova vai desbloquear tudo para esses signos

A próxima Lua Nova chega carregada de força para romper barreiras e abrir caminhos importantes para três signos que foram banhados com sorte.

Por Bianca Tavares Publicado em 14/08/2025 às 8:34
Imagem de uma silhueta de uma mulher em pé no meio da noite com os braços levantados
Imagem de uma silhueta de uma mulher em pé no meio da noite com os braços levantados - Delphine Poggianti/iStock

A fase da Lua Nova, que chega no dia 23 de agosto, promete ser um divisor de águas, trazendo impulso para resolver pendências e dar o primeiro passo em projetos que estavam travados.

Essa energia intensa favorece novos começos, decisões corajosas e a quebra de limitações antigas.

Confira:

Leão

Leão sentirá um aumento de coragem e clareza para agir. Questões que pareciam paradas começam a andar, principalmente na vida profissional e em metas pessoais.

Aquário

Aquário vai perceber que a maré finalmente vira a seu favor. Novas ideias, contatos e oportunidades surgem, abrindo espaço para realizações concretas.

Virgem

Virgem terá a chance de se libertar de um peso que carregava há tempos. Esse desbloqueio emocional e prático permitirá um avanço rápido e consistente.

Os próximos dias serão ideais para plantar as sementes de mudanças que vão crescer nos próximos meses.

