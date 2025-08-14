Energia intensa da Lua Nova vai desbloquear tudo para esses signos
A próxima Lua Nova chega carregada de força para romper barreiras e abrir caminhos importantes para três signos que foram banhados com sorte.
Clique aqui e escute a matéria
A fase da Lua Nova, que chega no dia 23 de agosto, promete ser um divisor de águas, trazendo impulso para resolver pendências e dar o primeiro passo em projetos que estavam travados.
Essa energia intensa favorece novos começos, decisões corajosas e a quebra de limitações antigas.
Confira:
Leão
Leão sentirá um aumento de coragem e clareza para agir. Questões que pareciam paradas começam a andar, principalmente na vida profissional e em metas pessoais.
Aquário
Aquário vai perceber que a maré finalmente vira a seu favor. Novas ideias, contatos e oportunidades surgem, abrindo espaço para realizações concretas.
Virgem
Virgem terá a chance de se libertar de um peso que carregava há tempos. Esse desbloqueio emocional e prático permitirá um avanço rápido e consistente.
Os próximos dias serão ideais para plantar as sementes de mudanças que vão crescer nos próximos meses.