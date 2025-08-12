fechar
Alguém do passado vai reaparecer e balançar 4 signos

Encontros inesperados podem reacender sentimentos ou resolver assuntos pendentes que vão mexer com as emoções destes signos escolhidos.

Por Bianca Tavares Publicado em 12/08/2025 às 7:42
Imagem de um coração na balança - iStock

O retorno de uma pessoa que marcou o passado promete movimentar os próximos dias e trazer à tona lembranças, reflexões e decisões importantes.

Para alguns, pode ser a chance de reencontrar alguém querido e colocar conversas em dia. Para outros, esse reencontro pode balançar as estruturas e provocar mudanças internas profundas.

Seja qual for o caso, a energia será intensa e difícil de ignorar.

Áries

Um reencontro pode despertar memórias que você acreditava estarem esquecidas, Áries.

A sensação será de nostalgia misturada com surpresa, e a conversa pode esclarecer mal-entendidos do passado. Há chance de reaproximação, mas também de fechamento definitivo de um ciclo.

Câncer

Câncer, alguém que um dia teve grande importância pode voltar trazendo novidades e até pedidos de desculpa.

A emoção estará à flor da pele e o coração dividido entre reabrir portas ou seguir em frente. O momento pede escuta atenta e clareza nos sentimentos.

Libra

Você pode se surpreender com a volta de uma pessoa que parecia ter desaparecido de vez da sua vida, Libra.

Esse encontro pode reacender sentimentos e gerar dúvidas sobre o futuro. É hora de avaliar se o retorno é um presente ou apenas um teste do destino.

Capricórnio

Uma figura do passado retorna com um convite ou proposta que pode alterar seus planos, Capricórnio. Essa aproximação vai exigir paciência e discernimento, já que nem tudo será dito de imediato.

Ouça com atenção antes de tomar qualquer decisão.

