Alguém do passado vai reaparecer e balançar 4 signos
Encontros inesperados podem reacender sentimentos ou resolver assuntos pendentes que vão mexer com as emoções destes signos escolhidos.
O retorno de uma pessoa que marcou o passado promete movimentar os próximos dias e trazer à tona lembranças, reflexões e decisões importantes.
Para alguns, pode ser a chance de reencontrar alguém querido e colocar conversas em dia. Para outros, esse reencontro pode balançar as estruturas e provocar mudanças internas profundas.
Seja qual for o caso, a energia será intensa e difícil de ignorar.
Áries
Um reencontro pode despertar memórias que você acreditava estarem esquecidas, Áries.
A sensação será de nostalgia misturada com surpresa, e a conversa pode esclarecer mal-entendidos do passado. Há chance de reaproximação, mas também de fechamento definitivo de um ciclo.
Câncer
Câncer, alguém que um dia teve grande importância pode voltar trazendo novidades e até pedidos de desculpa.
A emoção estará à flor da pele e o coração dividido entre reabrir portas ou seguir em frente. O momento pede escuta atenta e clareza nos sentimentos.
Libra
Você pode se surpreender com a volta de uma pessoa que parecia ter desaparecido de vez da sua vida, Libra.
Esse encontro pode reacender sentimentos e gerar dúvidas sobre o futuro. É hora de avaliar se o retorno é um presente ou apenas um teste do destino.
Capricórnio
Uma figura do passado retorna com um convite ou proposta que pode alterar seus planos, Capricórnio. Essa aproximação vai exigir paciência e discernimento, já que nem tudo será dito de imediato.
Ouça com atenção antes de tomar qualquer decisão.
