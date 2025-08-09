fechar
5 signos terão que escolher entre seguir o coração ou a razão a partir de 10/08

A partir de 10/08, cinco signos terão decisões difíceis, equilibrando emoções e lógica para definir caminhos importantes em suas vidas.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/08/2025 às 12:38
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

A partir do dia 10 de agosto, cinco signos do zodíaco vão enfrentar um dilema intenso: seguir a voz do coração ou atender à lógica da razão.

Essa decisão não será fácil e exigirá coragem, autoconhecimento e muita reflexão. O universo coloca esses signos diante de escolhas que podem mudar rumos pessoais e profissionais, abalando certezas e colocando à prova seus valores mais profundos.

Áries

Áries sentirá a tensão entre o impulso de agir conforme suas emoções e a necessidade de pensar estrategicamente. Seu desafio será equilibrar paixão com prudência para evitar decisões precipitadas.

Câncer

O coração de Câncer estará em conflito com sua mente racional. Essa luta interna pedirá que ele escolha entre se abrir para um novo amor ou proteger seu próprio bem-estar emocional.

Libra

Para Libra, conhecido por sua busca por equilíbrio, o dilema será ainda maior. Decidir entre o que deseja intensamente e o que sabe ser sensato exigirá paciência e muito diálogo interno.

Escorpião

Escorpião enfrentará escolhas que mexem com sua intensidade emocional. Será um momento de se perguntar: até onde vale a pena seguir os sentimentos sem perder a clareza?

Capricórnio

Capricórnio terá que avaliar se deve apostar no coração, abrindo mão da segurança, ou continuar na zona de conforto da razão, mesmo que isso signifique sacrificar a felicidade.

Para esses signos, a partir do dia 10, o universo convida a refletir sobre prioridades e a tomar decisões que podem redefinir caminhos.

A dica é: ouça seu coração, mas não esqueça da sabedoria da razão. O equilíbrio entre os dois será a chave para sair vitorioso desse desafio.

