O universo preparou um bônus surpresa pra esses signos que não desistiram

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Eles seguiram firmes, mesmo na maré contrária e agora recebem um presente astral cheio de significado (e resultado)! Veja quais foram escolhidos.

Clique aqui e escute a matéria

Sabe quando você insiste, mesmo sem saber por quê? Quando tudo parece desandar, mas uma parte sua diz que é melhor continuar? Pois é.

Alguns signos fizeram exatamente isso nas últimas semanas e, agora, o universo resolve agradecer. O bônus pode vir em forma de reconhecimento, amor, oportunidade ou até um dinheiro que parecia improvável.

A vida está devolvendo o que foi plantado com paciência, mesmo nas tempestades. Entre os dias 8 e 14 de agosto, algo acontece que confirma que você estava no caminho certo o tempo todo.

Touro

Você segurou firme, mesmo quando parecia mais fácil largar tudo, Touro. Agora, surge uma chance de fazer diferente e melhor.

Pode ser um convite profissional, uma conversa que muda tudo ou um valor entrando que resolve o que te preocupava. A sensação é de alívio, mas também de confiança renovada.

Confie: o que chega agora tem raiz e futuro.

Leia Também Signos que vão sentir uma energia nova e inspiradora nos próximos dias

Câncer

Sua paciência com as pessoas, mesmo quando mereciam menos, vai ser recompensada.

Para Câncer, o bônus chega em forma de conexão, carinho e apoio inesperado, talvez até de alguém que você achava que não se importava mais. O que parecia perdido se reconstrói. Prepare o coração.

O que volta, volta mais maduro. E dessa vez, é pra valer.

Virgem

Você aguentou mais pressão do que deveria, mas não perdeu o foco.

E agora, o universo entrega para Virgem um reconhecimento importante. Pode vir com nome de promoção, elogio, admiração ou proposta. A questão é: você será visto, finalmente, como merece.

O bônus é claro: seu esforço não foi em vão. E o melhor ainda está por vir.



Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?