Um ex volta, um novo crush aparece e o caos vira amor pra 2 signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Tudo está parecendo confuso na sua vida romântica?

O universo pede para ter calma! Um verdadeiro "plot twist" está prestes a balançar o coração de dois signos nos próximos dias, que vão sentir tudo com mais intensidade.

As possibilidades são diversas: um ex reaparece, um novo amor. O sentimento vai ficar dividido! Só que o caos não dura muito.

Dessa vez, o que parecia bagunça vai ganhar clareza, com tudo para dar certo no caminho escolhido.

Leia Também Alerta astral: dinheiro fácil pode cair no colo desses 3 signos

De acordo com o universo, esses dois signos devem experimentar uma virada cheia de emoção, com tudo fora do roteiro planejado, mas do jeito que os astros esperam!

Escorpião

Escorpião vai sentir o passado bater na porta, mas nada será do mesmo jeito. Um ex pode surgir com o sentimento de arrependimento, mais maduro e dar uma balançada na sua estabilidade emocional.

Ao mesmo tempo, uma nova oportunidade pode surgir trazendo leveza, riso fácil e aquele frio na barriga que há muito tempo você não sentia!

Não é sobre escolher rápido, mas sentir. Só uma dessas respostas acalma a alma.

Libra

Para o signo de Libra, o caos romântico virá embalado com um toque charmoso. A vida coloca dois interesses ao mesmo tempo, trazendo situações que você achava que só acontecia em filme.

O coração pode entrar em colapso, mas depois vai encontrar o ritmo!

Veja também: REVELADOS os SIGNOS mais SORTUDOS de 2025