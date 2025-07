Fim do mês trará sorte inesperada e viradas surpreendentes para 2 signos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O universo prepara seus últimos atos de julho com intensidade, e dois signos, em especial, estão no centro dessa movimentação cósmica.

Enquanto muitos encerram o mês no modo automático, alguns corações serão tocados por uma onda de sorte, reviravoltas e novas oportunidades.

Se você sente que algo está prestes a mudar, para melhor, preste atenção: o fim de julho promete virar a chave para dois signos que vêm enfrentando obstáculos ou incertezas. A maré começa a virar.

Leão



A energia do Sol, seu regente, ganha força neste período, afinal, a temporada leonina já começou! O universo ilumina seu caminho, trazendo clareza onde havia confusão e sorte em situações que pareciam emperradas.

Boas notícias podem chegar em áreas como finanças, reconhecimento profissional e relações pessoais. Uma reviravolta positiva pode surgir quando menos se espera. Acredite no seu brilho, ele será seu melhor aliado.

Sagitário



Depois de um ciclo desafiador, Sagitário entra numa fase de mudanças libertadoras. Uma notícia inesperada, um convite ou até um reencontro pode alterar completamente o rumo das suas escolhas. Viagens, projetos e até relacionamentos ganham novo fôlego.

O que parecia distante agora se aproxima com velocidade. Confie na sua intuição e se jogue no que desperta entusiasmo, o universo está a favor do seu movimento.

