3 signos que devem ter cuidados especiais no final de julho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

À medida que julho caminha para sua reta final, os trânsitos astrológicos se intensificam, exigindo mais cautela, clareza e equilíbrio de alguns signos do zodíaco. Com o Sol deixando Câncer e entrando em Leão no dia 22, e a presença de Saturno e Plutão em movimento retrógrado, surgem interferências diretas sobre emoções, finanças e relações.

Além disso, a tensão entre planetas como Marte e Urano no céu amplia a sensação de urgência, gerando impulsos difíceis de controlar e testes de paciência — especialmente para quem já vinha enfrentando pressões internas. Entre os mais impactados estão três signos que, por diferentes motivos, devem desacelerar, repensar atitudes e evitar decisões precipitadas. As exigências do cotidiano podem parecer maiores, ou os desafios emocionais mais intensos do que o normal.

Para esses nativos, o período pode trazer oscilações que pedem uma pausa estratégica e, principalmente, a disposição de ouvir os próprios limites. Quem conseguir reconhecer padrões repetidos e rever sua postura diante dos outros tende a sair mais fortalecido dos dias que antecedem o fim do mês.

A seguir, veja os três signos que devem redobrar os cuidados até 31 de julho, com foco nas áreas mais sensíveis para cada um deles.

Peixes (19/2 a 20/3)

O cotidiano cobra disciplina e o emocional pede descanso

Com Saturno retrógrado em trânsito pelo próprio signo, piscianos podem sentir que o mundo exterior está exigindo mais estrutura do que eles se sentem preparados para oferecer. A sensação de não dar conta ou de estar sobrecarregado pode se intensificar nos últimos dias do mês. A delicadeza emocional típica de Peixes pode encontrar pouco espaço em um ambiente que exige mais objetividade, o que gera frustração, culpa e, em alguns casos, adoecimento.

O ideal é revisar a rotina e garantir que ela tenha pausas reais. Reduzir compromissos, dormir bem, evitar multitarefas e não carregar responsabilidades dos outros será essencial. A saúde emocional pode refletir no corpo, especialmente na forma de cansaço crônico, ansiedade ou desânimo. Ainda que o período traga uma cobrança de maturidade, é preciso lembrar que disciplina não é rigidez — e sim organização a favor do bem-estar.

Leão (22/7 a 22/8)

O brilho pessoal encontra desafios na forma como é percebido

A chegada do Sol ao próprio signo costuma ser um momento de expansão e confiança para Leão. No entanto, neste ano, o início da temporada leonina acontece sob aspectos tensos, pedindo mais diplomacia e menos impulso. A autoconfiança, se usada sem filtro, pode ser confundida com imposição ou vaidade em excesso. Há chances de atritos em ambientes que normalmente são fontes de acolhimento, como o círculo familiar ou afetivo.

É hora de exercitar a escuta e evitar reações defensivas. A opinião dos outros pode trazer incômodos, mas também contém pistas importantes sobre o modo como os leoninos têm se posicionado. O mês termina como uma oportunidade de revisar a própria imagem, sem abandonar a essência. O cuidado maior deve ser com a comunicação e com a necessidade de ter sempre razão — o momento pede presença, não protagonismo.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Questões estruturais vêm à tona e decisões precisam de cautela

Com Plutão retrógrado em seu signo, capricornianos sentem o peso de questões profundas ligadas ao controle, segurança e construção de futuro. O fim de julho pode trazer dilemas importantes sobre escolhas de longo prazo, especialmente nas áreas profissional e financeira. Há risco de ansiedade envolvendo estabilidade, patrimônio ou mudanças de trajetória.

O momento exige prudência. Evitar investimentos arriscados ou decisões tomadas por impulso será essencial para não comprometer planos importantes. Ainda que surja a vontade de cortar pela raiz ou tomar atitudes radicais, é preciso lembrar que grandes mudanças requerem tempo, análise e base sólida. A introspecção será mais útil do que a pressa — e pode abrir espaço para ajustes valiosos que estavam sendo ignorados.

Números de sorte para cada signo na loteria