Cartas de Tarô revelam notícias positivas na vida de 4 signos em breve

Para esses quatro signos, as cartas indicam chegada de boas novas que podem transformar dinâmicas afetivas, materiais ou emocionais nos próximos dias

Alguns ciclos trazem exatamente o que parecia distante: boas notícias. E, segundo as cartas do Tarô, quatro signos entram agora numa fase marcada por acontecimentos positivos, que vão desde respostas aguardadas até surpresas que reorganizam caminhos.

Cartas como O Mundo, O Sol, A Estrela e Seis de Paus surgem com destaque nas leituras para os próximos dias, indicando que a energia desses signos se alinha com fluidez, conquistas e clareza.

As notícias não vêm necessariamente da mesma forma para todos — para alguns, elas chegam por mensagens, convites ou liberações. Para outros, surgem em forma de encontros, reencontros ou decisões externas que trazem efeitos diretos.

O que essas cartas revelam, no entanto, é um ponto em comum: o tempo de espera está virando tempo de colheita. A seguir, veja os quatro signos que estão prestes a receber novidades boas — e o que essas movimentações podem significar para cada um deles.

Leão (23/7 a 22/8)

Carta regente: O Sol

Para Leão, as notícias positivas chegam em forma de visibilidade. A carta d’O Sol aponta reconhecimento, clareza e recompensa por algo que já vinha sendo construído. Pode ser uma confirmação no trabalho, uma oportunidade que se firma ou um elogio que abre novas portas. Essa boa nova pode vir de alguém que observa o signo há tempo — e agora decide apostar.

Além do plano prático, O Sol indica iluminação interna: Leão se sente mais forte, mais inteiro e pronto para se posicionar com confiança. A resposta que chega não apenas resolve — ela fortalece a certeza de que o caminho escolhido era o certo.

Virgem (23/8 a 22/9)

Carta regente: Seis de Paus

O Seis de Paus indica vitória merecida após uma jornada longa. Virgem pode receber boas notícias ligadas a uma área onde já vinha se esforçando muito — seja um resultado acadêmico, profissional ou até uma resolução familiar. A resposta chega de forma objetiva, e com ela, o sentimento de valorização.

Essa fase também favorece conquistas pessoais discretas, mas marcantes: um contrato, um fechamento financeiro ou o fim de uma pendência que tirava paz. O mais importante é que Virgem vai se sentir visto, respeitado e aliviado com o que chega.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Carta regente: A Estrela

A presença da carta A Estrela traz um tom de esperança concretizada. Escorpião está prestes a receber uma notícia que acalma — seja uma confirmação emocional, um reencontro ou uma oportunidade que parecia improvável. A Estrela não traz alarde, mas alinha caminhos com delicadeza.

Essa boa nova pode chegar de forma simbólica: uma pessoa que retorna, um sonho antigo que ganha fôlego ou uma porta que se abre no momento certo. Escorpião, que vinha navegando em incertezas, vai começar a perceber sinais claros de que o universo está, de fato, organizando as coisas.

Aquário (20/1 a 18/2)

Carta regente: O Mundo

Para Aquário, as boas notícias vêm com força de encerramento positivo. A carta d’O Mundo representa conclusão vitoriosa, realização plena e sensação de ciclo cumprido. Aquário pode receber um “sim” aguardado, finalizar uma etapa com saldo positivo ou encontrar exatamente a pessoa ou lugar que faltava para tudo fazer sentido.

Esse movimento não vem como sorte: vem como resposta a uma jornada de transformação e amadurecimento. As notícias positivas que chegam agora funcionam como chancela de um caminho coerente — e permitem ao signo sonhar mais alto com segurança.

