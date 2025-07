Nada será como antes para 5 signos que entram em novo ciclo astral

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Há momentos em que a vida dá sinais sutis de transformação. E há fases como esta, em que o universo age com força e clareza.

Cinco signos entram agora em um novo ciclo astral, e nada mais será como antes.

É um ponto de virada que redefine rotas, emoções e escolhas. Para quem sente que algo já não fazia mais sentido, esta é a hora de romper, mudar e renascer.

Leão — Um novo propósito desperta

Leão abre um novo ciclo com coragem e intuição. A sensação de estagnação dá lugar ao desejo profundo de realizar algo que realmente conecte com sua essência. Novos projetos, relações e caminhos ganham força agora. O que antes era dúvida, vira ação.

Peixes — Desapegar para crescer

Peixes se liberta de antigos pesos e ilusões. Este novo tempo exige mais foco e fé. O ciclo astral convida à reconstrução: deixar o passado onde ele pertence e abrir espaço para relações mais verdadeiras e propósitos mais claros.

Capricórnio — A alma pede mudança

Capricórnio rompe com padrões que já não servem. Você percebe que insistir no controle não evita o imprevisível. Este é o momento de aceitar os ventos da mudança e seguir com mais leveza e confiança no desconhecido.

Libra — O amor-próprio floresce

Libra entra em uma fase de reencontro consigo. Após tantas concessões, você agora entende que precisa se priorizar. Tudo muda quando você se escolhe. A energia astral favorece reconexões sinceras, inclusive com você mesma.

Touro — Ciclo de crescimento interior

Touro sente uma virada intensa nos seus valores. Você começa a enxergar com mais clareza o que merece seu tempo, sua energia e seu coração. Mudanças internas impulsionam decisões externas que serão essenciais daqui em diante.

Para esses cinco signos, o universo já sinalizou: não há retorno. O que vem agora é evolução, expansão e clareza. Se algo está sendo tirado, é para dar espaço ao que realmente vai transformar sua vida.

