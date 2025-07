3 signos que devem se preparar, pois agosto chegará com novidades impactantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com trânsitos que ativam áreas de decisões e reestruturações, esses signos entrarão em agosto com mudanças que mexem com planos e rumos

Agosto não chega como um mês qualquer para alguns signos. O céu do período reserva trânsitos marcantes, como a entrada de Mercúrio retrógrado em Virgem, a passagem do Sol por Leão e os ecos do último ciclo de Plutão e Marte em posições estratégicas.

O resultado disso são gatilhos de mudança que não podem mais ser adiados. Para três signos em especial, o mês começa com movimentações que impactam a rotina, os relacionamentos ou a forma como lidam com a própria trajetória. Nem tudo será previsível — e é exatamente por isso que a preparação importa.

Essas novidades não surgem para criar instabilidade gratuita, mas para acelerar decisões que já vinham sendo adiadas, romper estruturas desgastadas ou reposicionar esses signos diante da própria vida. O que agosto ativa são revelações, convites, encerramentos e até reviravoltas. Algumas positivas, outras desafiadoras — mas todas exigindo atitude. A seguir, os três signos que devem se preparar desde já, porque agosto chega com mudanças que podem mudar o tom do semestre.

Áries

Para Áries, agosto tende a ser um divisor de águas. Com Marte ativando áreas ligadas à rotina e Plutão exigindo revisão de vínculos e prioridades, o mês começa com uma necessidade clara: fechar o que está pela metade.

Pode ser o fim de uma parceria, uma mudança brusca no trabalho ou uma decisão pessoal que já se impõe há tempo. A novidade não virá com sutileza — mas sim como uma situação que obriga o signo a agir. O desafio será pensar antes de responder, escolher com mais estratégia e não com impulso. O ciclo é de transição, e Áries pode sair dele em outro patamar se aceitar o desconforto como parte do avanço.

Virgem

Mercúrio começa seu movimento retrógrado em Virgem no final de agosto, mas seus efeitos já se antecipam logo no início do mês. Isso ativa uma série de revisões para virginianos, que podem enfrentar atrasos, redirecionamentos e ajustes em tudo que envolve comunicação, trabalho e decisões práticas.

A novidade impacta porque obriga o signo a desacelerar justamente onde se sente mais confortável: no controle e na clareza. O segredo será ouvir mais, revisar antes de agir e aceitar que nem tudo sairá como o planejado. Mas o que se reorganiza agora tem efeito de longo prazo.

Escorpião

Escorpião entra em agosto com o mapa sendo ativado por aspectos intensos de Urano, que costuma trazer o inesperado, e de Vênus em quadratura, exigindo revisão emocional e prática nas relações. Isso pode gerar cortes, decisões rápidas ou mudanças em acordos que pareciam estáveis.

O impacto vem de onde o signo mais teme perder o controle: relacionamentos, parcerias ou contratos. Mas também é nessa área que a renovação pode acontecer. O segredo será não resistir. O que se rompe, na verdade, já não sustentava mais crescimento. A novidade vem com força — mas pode abrir portas reais.

