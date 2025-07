Esses signos estão destinados a brilhar no segundo semestre de 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O segundo semestre de 2025 chega com promessas intensas para quem está pronto para crescer.

Enquanto alguns enfrentam revisões internas, outros verão seus esforços ganharem o palco principal da vida.

Entre luzes e recomeços, três signos em especial estarão no centro das transformações mais positivas do zodíaco. Confira se o seu está entre os escolhidos a brilhar neste novo ciclo.

Leão: reconhecimento e protagonismo

Com a chegada do Sol ao seu signo em julho, Leão entra em uma fase de brilho absoluto. A energia leonina será ativada com intensidade, favorecendo conquistas no amor, na carreira e na vida social.

Você será visto, desejado, celebrado. O que parecia estagnado começa a se movimentar com entusiasmo. Prepare-se para viver momentos de destaque e ser a inspiração de muita gente ao seu redor.

Libra: equilíbrio e realização

O segundo semestre será especialmente favorável para Libra, que encontrará harmonia entre suas ambições e relacionamentos. Questões emocionais se resolvem e a paz interna atrai oportunidades externas.

Parcerias de trabalho ou afetivas podem se firmar, abrindo caminhos duradouros. É hora de confiar na intuição e fazer escolhas com leveza. O universo está preparando respostas que você esperava há tempos.

Peixes: sonhos ganham forma

Para Peixes, este será um período de materialização de sonhos. Tudo aquilo que foi nutrido com fé nos últimos meses tende a florescer com força. Um novo rumo pode surgir de forma sutil, mas certeira.

Além disso, a sensibilidade pisciana será recompensada. Projetos criativos, conexões espirituais e mudanças de vida podem surgir com sincronicidade. O invisível estará trabalhando ao seu favor.

Previsões do mês de julho para todos os signos

A segunda metade do ano promete expansão, brilho e boas surpresas para quem estiver alinhado com o próprio propósito. E se o seu signo não apareceu aqui, lembre-se: todo ciclo guarda um ponto de virada, basta estar atento aos sinais do céu.