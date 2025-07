Universo em movimento: 4 signos terão caminhos abertos este mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O mês começa com boas vibrações para quem está pronto para mudar. Quatro signos do zodíaco vão sentir a energia do universo destravar situações paradas e abrir novas possibilidades.

Seja no amor, na carreira ou nas relações familiares, o céu mostra que é hora de seguir em frente.

Esses nativos terão a chance de agir com mais confiança e encontrar o caminho certo para seguir.

Áries

O impulso que você esperava finalmente chega. A energia deste mês favorece novas decisões, principalmente na vida profissional. Um projeto que estava travado tende a avançar rapidamente. Confie no seu instinto e use sua coragem para se lançar em novos desafios.

Câncer

O universo favorece sua sensibilidade e traz clareza emocional. Velhas feridas começam a cicatrizar e você se sente mais confiante para tomar decisões importantes. É um ótimo momento para cuidar de si e dar início a algo novo, com mais leveza e estabilidade.

Capricórnio

As responsabilidades continuam, mas o caminho começa a se abrir. Você pode receber uma proposta interessante ou enxergar com mais clareza a direção certa. A fase é boa para planejar o futuro com mais estratégia, assumindo seu lugar com firmeza e visão prática.

Peixes

Sua intuição será o maior guia neste mês. Portas se abrem com sutileza, e você perceberá oportunidades onde antes havia dúvida. Confie nos sinais e permita-se viver algo diferente, seja no amor, nos estudos ou na espiritualidade. Tudo vai fluir melhor se você seguir o coração.

Esses quatro signos entram em sintonia com os movimentos do universo e terão a chance de avançar com mais leveza, sabedoria e conexão interior.